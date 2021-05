Von Jörg-Peter Klotz

Nachdem über Pfingsten in Videos mit Xavier Naidoo zum bewaffneten Kampf gegen die Corona-Politik aufgerufen wurde („Ich mach da nicht mit“) beziehungsweise der Sänger der rechtsextremen Hooligan-Band Kategorie C beteiligt ist („Heimat“), regt sich in Mannheim wieder Widerstand gegen das Naidoo-Konzert am 9. Oktober in der SAP

...