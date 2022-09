Auch Filmtheater der Region sind beim Kinofest dabei

Sicher, es gibt noch die echten Liebhaber – Menschen, für die jeder Besuch in einem Filmtheater ein „Kinofest“ bedeutet. Aber insgesamt sieht die Lage der deutschen Kinos keineswegs festlich aus. Die Zuschauerzahlen haben noch längst nicht wieder das Niveau erreicht, auf dem sie vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 lagen, und das gilt ganz besonders für die sogenannten Arthouse-Kinos, deren Publikum im Durchschnitt älter ist. Im Multiplex-Sektor mit seinen jüngeren Zuschauern läuft es dank einiger internationaler Kassenknüller inzwischen wieder deutlich besser.

Doch zufrieden zurücklehnen kann sich angesichts der Gesamtlage und der Unwägbarkeiten des Herbstes mitsamt steigenden Preisen für Strom und Heizung niemand. Die Branchenverbände reagieren darauf mit einer bundesweiten Werbeaktion fürs Kino: Am kommenden Wochenende richten zahlreiche Filmtheater auch in der Metropolregion ein „Kinofest“ aus: Neben regulärem Programm werden dabei Sonderaktionen und Vorpremieren geboten. Der Eintritt für eine Vorstellung beträgt lediglich fünf Euro.

In Mannheim beteiligen sich die Kinos Cineplex, Atlantis und Odeon an den Aktionstagen. Zu den Mitwirkenden aus der Region zählt unter anderen auch das Cinestar in Ludwigshafen; in Heidelberg beteiligen sich Gloria, Gloriette und Kamera, in Viernheim das Kinopolis. tog