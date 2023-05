Apache sucht Fan für gemeinsamen Auftritt

Mannheim. Wer will zusammen mit Rapper Apache 207 auf der Bühne stehen? Wie Sony Music Entertainment mitteilt, sucht Apache für ein Konzert am 20. Mai in Mönchengladbach einen Fan, der mit ihm das Lied "Komet" singt. Bewerben können sich Personen ab 18 Jahren.

Zwei Konzerte in Mannheim

Die Bewerbungsfrist läuft bis 15. Mai. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Wer noch etwas Übung braucht, findet hier den Song:

Apache 207 ist zwischen Mai und September auf Open-Air-Tour in Deutschland und spielt dabei 13 Konzerte - zwei davon 1. und 2. Juli) in Mannheim.

Beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Am 9. Juni will der in Mannheim geborene Sänger ein neues Album veröffentlichen. Erste Singles wurden bereits vorab veröffentlicht.