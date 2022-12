Apache 207 gibt Termin für Konzert vor Mannheimer Barockschloss bekannt

Mannheim. Das Open Air-Konzert in Mannheim des Ludwigshafener Rappers Apache 207 wird am 1. Juli 2023 im Ehrenhof vor dem Barockschloss stattfinden. Das gab der Erfolgsrapper auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt. „Das Open Air-Konzert 2023 in Mannheim ist uns jetzt endlich sicher“, schreibt der Künstler. Der Vorverkauf startet am heutigen Donnerstag, um 16 Uhr.

Das Konzert widme er seiner Heimat und seinem Bruder, der bis vor vier Jahren noch an der Universität Mannheim studiert habe. Bereits vor Wochen hatte der Rapper eine Open Air-Tour für seine Fans angekündigt.