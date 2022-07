Alles fä die Schmeddaling!

Neilisch, middä in de Dagesschau, klingelt’s Telläføn. Dess kønn blooß äna soi, dänk isch – unn habb Räschd behaldä: de Häbbädd waas. „Unn Kall, wie geht’as so?“ Weil isch nädd uff de Kopp gfallä bin unn de Häbbädd schunn ä Weil känn, sach isch „Häbädd, was willschn? Wie viel? Saags øm beschdä glei!“ Doruff er: „Ha, jetz sei hald nädd so! Ma wärd doch noch frøgä därffä!“ „,Ma’ schunn, awwa DU

...