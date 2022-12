Welcher Tannenbaum zum Fest?

Mannheim. Wie umweltfreundlich ist der Tannenbaum? Das Aufstellen und Schmücken des Baums gehört an Weihnachten dazu. Mittlerweile gibt es nicht nur echte Tannenbäume zur Auswahl, sondern auch Alternativen wie etwa langlebige Plastikbäume, die mehrere Weihnachtsfeste mitfeiern können. Doch die Klimaschutz-Agentur Mannheim und verschiedene Verbände warnen, dass diese keine umweltfreundliche Alternative sind. Aber auch beim Kauf echter Bäume gibt es einiges zu beachten. Denn für die CO2-Bilanz der Tanne sind deren Anbau und der Transportweg entscheidend. Deshalb sollten Bäume am besten aus der Region kommen. Und für diese gibt es je nach Händler beim Verkauf sogar unterschiedliche Steuersätze. Laut Umfragen verkaufen die Händler dabei nach wie vor am häufigsten Nordmanntannen, die mittlerweile auch mit Bio-Zertifizierung angeboten werden. Auch Weihnachtsbäumen im Topf werden etwas beliebter. vs (BILD: istock)

