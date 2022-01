Rhein-Galerie hofft auf Kundenzuwachs

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Rhein-Galerie hofft nach dem Aus des benachbarten Rathaus-Centers Ende 2021 auf eine erhöhte Besucherfrequenz in den kommenden Wochen und Monaten. „Auch wenn es derselbe Betreiber war, fällt für uns mit der Schließung ein Wettbewerber weg“, sagte Center-Manager Patrick Steidl im Gespräch mit dieser Redaktion. Wie die Rhein-Galerie wurde auch das Rathaus-Center von der Hamburger Unternehmensgruppe ECE betrieben. „Wir würden uns freuen, viele der dortigen Stammkunden in Zukunft bei uns begrüßen zu können“, so Steidl.

In den ersten Wochen nach der Schließung des Rathaus-Centers sei noch kein deutlicher Besucherzuwachs festgestellt worden. Das begründet der Center-Manager aber in erster Linie mit der 2G-Regel für Geschäfte und der 2Gplus-Regel für die Gastronomie. „Das spüren unsere Mieter schon deutlich.“ Der Start ins neue Jahr sei alles in allem „nicht bombastisch, aber auch keine Vollkatastrophe“ gewesen.

Mit Saturn, Apollo-Optik und TK Maxx haben indes nur drei Geschäfte das Angebot wahrgenommen, vom Rathaus-Center in die Rhein-Galerie zu wechseln. Insgesamt gibt es in der Mall derzeit etwas mehr als 100 Läden. Rund zehn Prozent der Flächen stehen nach Steidls Angaben leer.