„Oldtimer“ machen Ärger

Heidelberg/Mannheim. Auf der Rundfahrt der Straßenbahnlinie 5 der Rhein-Neckar Verkehr (RNV) sorgen Verspätungen und Ausfälle seit Ende der Sommerferien für Ärger. Als Grund nennt der Betreiber Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen. Weil diese nicht zeitnah geliefert werden könnten, müssten Bahnen länger in der Werkstatt bleiben. Als Ersatz würden ältere Bahnen eingesetzt, die störungsanfälliger seien. Zudem könnten sie wegen der Treppen von Rollstuhlfahrern nicht genutzt werden. Eine Entspannung der Lage verspricht man sich bei der RNV vom Ende der Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Mannheim. Probleme machen auch die digitalen Anzeigetafeln. hje

