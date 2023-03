Neue Nutzung gesucht

Mannheim. Noch vor der Sommerpause und damit lange vor Ende der Bundesgartenschau will die Stadt Mannheim darüber entscheiden, wie die U-Halle auf dem Spinelli-Gelände künftig genutzt werden soll. Im Gespräch sind etwa eine Trendsporthalle und ein neues Jugendzentrum speziell für Umweltthemen, aber auch der Umzug vom Jugendkulturzentrum Forum aus der Neckarstadt. All das wird nun in einer Machbarkeitsstudie überprüft.

Bei der U-Halle handelt es sich um einen ehemaligen Güterbahnhof der amerikanischen Streitkräfte. Ursprünglich umfasste die riesige Lagerhalle knapp 22 000 Quadratmeter überdachte Fläche. Für die Bundesgartenschau sind einige Außenwände aufgebrochen, Dächer teilweise geöffnet oder abgebaut worden. Von April bis Oktober dient der Hallenkomplex für die Blumenschauen, für Veranstaltungen und Ausstellungsbeiträge. Zudem gibt es drei Gastronomiebetriebe, deren Pächter einen Vertrag für zehn Jahre abgeschlossen hat. Für die Trendsporthalle gibt es private Investoren. Sie planen auf 2100 Quadratmetern „ein hochwertiges Sportangebot, das es so in Deutschland noch nicht gibt“.