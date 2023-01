Die Mannheimer SPD will bei der Oberbürgermeisterwahl am 18. Juni mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Thorsten Riehle antreten. Wie die Sozialdemokraten am Dienstag auf Nachfrage mitteilten, wurde der 52-Jährige vom Kreisvorstand einstimmig nominiert. Er soll im Sommer die Nachfolge seines Parteifreundes Peter Kurz antreten.

