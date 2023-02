Kleiner Umzug wird etwas größer

Mannheim/Heidelberg. Die Mannheimer Karnevalskommission plant einen kleinen Ersatz für den großen, gemeinsamen Fasnachtsumzug mit Ludwigshafen, der dieses Jahr ausfällt. Dazu soll das traditionelle närrische Defilee, bei dem das Prinzenpaar am Fasnachtssamstag im Cabrio mit Garden und Musikern durch die Fußgängerzone fährt, etwas größer ausfallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Diesen kleinen Umzug werden wir etwas aufhübschen“, kündigte Thomas Dörner, der Präsident der Karnevalskommission, an. So werden ein paar Vereine mehr dabei sein und die Schausteller. In den Planken gibt es eine Bühne mit Musik. „Da werden wir ein bisschen Party machen, um zu zeigen, dass die Fasnacht lebt und nicht tot ist“, so Dörner. Von Donnerstag, 16. Februar, bis Dienstag, 21. Februar findet in Mannheim zudem wieder der Fasnachtsmarkt mit Buden und Fahrgeschäften von 60 Schaustellern statt.

In Heidelberg stellen sich die Organisatoren wegen der Absage der Umzüge in Mannheim, Frankenthal und Schwetzingen auf deutlich mehr Zuschauer ein. Die Behörden hätten ihre Kräfte verstärkt, hieß es. Der Umzug, der am Fasnachtsdienstag durch die Innenstadt zieht, ist ein besonderer: Die Karnevalisten feiern das 175-jährige Bestehen des Fasnachtszugs. pwr/miro