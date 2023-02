„Es hat sich herumgesprochen, unser Sommertagszug am 26. März verläuft diesmal in umgekehrter Richtung“, kündigt Bürgermeister Achim Weitz am Donnerstagsabend im Heddesheimer Kultur- und Sportausschuss an. Der bunte Lindwurm aus zahlreichen Wagen und Fußgruppen schlängelt sich an diesem Sonntag nach Frühlingsanfang ab 14 Uhr mit Musik diesmal von der Ortsmitte zum Nogent-le-Roi-Festplatz am

...