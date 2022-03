Von Tatjana Junker

Frauen verdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer – darauf machen zum Weltfrauentag an diesem Dienstag wieder viele Organisationen aufmerksam. Der sogenannte Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, lag zuletzt bei 18 Prozent. Das zeigen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2020.

Die Gründe dafür sind

...