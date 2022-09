Weitere Modelle des Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz schickt zwei Plug-in-Hybride sowie eine weitere Dieselausführung des beliebten SUV GLC ins Rennen. Die vollkommen neu entwickelte Baureihe soll mit Design und Technologie, sportlichen Fahrleistungen sowie mit Komfort und Agilität überzeugen, so der Hersteller.



Für die Effizienz setzt der neue GLC konsequent auf Hybridantriebe. Das Modellprogramm umfasst Vierzylinderaggregate als Benziner und Diesel, die mit einer Elektromaschine kombiniert sind. Bei den Mild-Hybrid-Aggregaten kommt ein integrierter Startergenerator (ISG) der zweiten Generation zum Einsatz.



Das Leistungsspektrum reicht bei den Benzinern bis 190 kW und 400 Nm Drehmoment und bei den Dieselmotoren bis zu 198 kW und 550 Nm. Hinzu kommen jeweils 17 kW und 200 Nm elektrische Unterstützung durch den ISG.



Die Plug-in-Hybride haben eine permanenterregte 100 kW-Synchronmaschine und bieten eine Systemleistung bis zu 280 kW/381 PS sowie ein Systemdrehmoment bis zu 750 Nm. Mit elektrischen Reichweiten von bis zu 130 Kilometern nach WLTP lassen sich die meisten Alltagsstrecken rein elektrisch zurücklegen. Das verbesserte Hybrid-Fahrprogramm sieht den elektrischen Fahrmodus für die jeweils sinnvollsten Streckenabschnitte vor. Auf Strecken in urbanen Gebieten fährt der GLC beispielsweise priorisiert elektrisch. Aber auch auf rauem Terrain kann der GLC dank eines neuen Offroadprogramms auf Wunsch ohne Verbrenner unterwegs sein.



Für das Laden am heimischen Wechselstromnetz oder an der dreiphasigen Wallbox ist bei den Plug-in-Hybrid-Modellen serienmäßig ein 11 kW Charger an Bord. Darüber hinaus ist auf Wunsch ein optionaler 60 kW DC Schnelllader verfügbar.



Fahrer eines Plug-in-Hybrids von Mercedes Benz erhalten im ersten Jahr nach Registrierung einen exklusiven Preisvorteil für das öffentliche Laden mit Festpreistarifen für die Kilowattstunde Strom. Zudem entfällt für Neuwagenkäufer im ersten Jahr die monatliche Grundgebühr von 4,90 Euro im Tarif M. Dieser spricht beispielsweise Stadtpendler an, so der Hersteller.



Mit Mercedes me Charge erhalten die Kunden Zugang zu einer Vielzahl öffentlicher Ladestationen, die sich beispielsweise in der Stadt, an Einkaufszentren, Hotels oder Raststätten befinden. Die Mercedes me App nennt vorab die genaue Position, die aktuelle Verfügbarkeit und den Preis an der ausgewählten Ladestation. Rein elektrisches Fahren soll bis 140 km/h ermöglicht werden.



Die Hochvoltbatterie ist eine Eigenentwicklung von Mercedes Benz und hat eine Gesamtkapazität von 31,2 kWh. Selbst bei entleerter Batterie ist eine volle Aufladung mit dem optionalen 60-kW DC Schnelllader in rund 30 Minuten realisierbar.



Die Einstiegspreise der neuen Modelle für den deutschen Markt:



GLC 300 e 4Matic ab 71.471,40 Euro inklusive 19 Prozent MwSt.

GLC 400 e 4Matic ab 74.922,40 Euro inklusive 19 Prozent MwSt.

GLC 300 d 4Matic ab 70.680,05 Euro inklusive 19 Prozent MwSt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1