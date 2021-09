Orbit – ein extravagantes Meisterwerk

RVI GmbH: Im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin entsteht ein außergewöhnliches Gebäude

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nahe der Mannheimer Innenstadt entsteht mit Franklin ein neuer Stadtteil. Im Herzen dessen liegt die von der RVI GmbH entwickelt New Franklin City. Sie besteht aus einem ungewöhnlichen Ensemble ausdrucksstarker Gebäude mit den klangvollen Namen Balance, Orbit, Motion und Timber, konzipiert nach dem Urbanen Wohnkonzept der RVI.

Eines dieser architektonischen Meisterwerke ist ein Gebäude in Form des Buchstabens „O“, das außergewöhnlicher nicht sein könnte. Das bis ins kleinste Detail ausgeklügelte und höchst beeindruckende Design, die Offenheit und der Weitblick, die Klarheit und Formensprache schaffen einen neuartigen Lebensstil. Ein Stück Architektur, das es so noch nicht gegeben hat, gestaltet vom weltbekannten niederländischen Architekturbüro MVRDV.

Das Erfolgsrezept der RVI GmbH setzt sich aus mehreren Zutaten zusammen: eine Mietgarantie von mindestens zehn Jahren, perfekter Service rund um die Immobilie und Genossenschaftsbanken als verlässliche Gesellschafter. So übernimmt die RVI GmbH neben der energieeffizienten Planung, Projektsteuerung und dem Bauprojektmanagement auch die Mieteransprache und -auswahl, die Mieterbetreuung und -verwaltung sowie das Facility-Management: ein Rundum-Service für die Immobilienbesitzer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer sich für eine langfristige Immobilienanlage im Gebäudekomplex Orbit entscheidet, der darf sich nicht nur über das durchdachte Urbane Anlagekonzept freuen, sondern kommt auch in den Genuss eines nachhaltigen und zukunftsfähigen Wohnkonzeptes. Die 39 bis 151 Quadratmeter großen Ein- bis Fünfzimmerwohnungen zeichnen sich durch intelligente Raumkonzepte mit durchdachten Grundrissen aus und verfügen mehrheitlich über mindestens einen Freisitz. Eine hochwertige Ausstattung mit modernen Einbauküchen und Echtholzparkettböden runden das gelungene Gesamtpaket ab. Als Begegnungsort für die Bewohner dient eine große Freitreppe am Eingang des Gebäudes – so kann Zusammenleben aktiv gelebt werden. Vom Single bis zur Familie ist für jeden Anspruch die passende Wohnung vorhanden. Der jeweilige Kaufpreis wird erst nach Fertigstellung fällig.

Da sich der neue Mannheimer Stadtteil Franklin noch im Entstehen befindet, wird hier großen Wert auf eine moderne Infrastruktur gelegt, wovon die zukünftigen Bewohner profitieren werden. Und da sich die Metropolregion durch gute Jobchancen auszeichnet, wird mit Orbit und den weiteren Gebäuden der RVI die steigende Nachfrage nach Wohnraum gestillt.

Interessiert an diesem einzigartigen Urbanen Anlage- und Wohnkonzept? Die 135 Wohn- und 12 Gewerbeeinheiten stehen bereits zum Verkauf – einfach Kontakt aufnehmen unter nfc-mannheim.de/kontakt. Pr/lg