Mehr Sicherheit auf Franklin

Temporäre Veränderungen im fließenden Verkehr sollen im neuen Stadtteil Franklin mehr Sicherheit sowie eine Verkehrsberuhigung mit sich bringen. So wurde bereits im April dieses Jahres in der Birkenauer Straße zwischen den Kreuzungen zur Robert-Funari-Straße und zur Bensheimer Straße auf Höhe des Karl-Weiß-Heims eine Querungshilfe eingerichtet. Die Durchfahrt der Birkenauer Straße zwischen Bensheimer Straße und Ladenburger Straße ist ebenfalls bereits seit April unterbrochen.

Nun soll die dritte und letzte der Maßnahmen umgesetzt werden: Das Linksabbiegen von der Bensheimer Straße in die Wasserwerkstraße sowie in der Gegenrichtung das Linksabbiegen von der Wasserwerkstraße in die Bensheimer Straße wird nicht mehr möglich sein. Die für die Umsetzung notwendigen rot-weißen Barken sowie eine neue Beschilderung und Wegweisung werden am 7. und 8. Juli installiert.

Mit der Verkehrsberuhigung soll erreicht werden, dass Fahrzeuge, die keinen Start oder kein Ziel auf Franklin haben, großräumig um den Stadtteil herumgeleitet werden und die Kreuzung so für die Bewohnerinnen und Bewohner auf Franklin sicherer wird. Nach dem finalen Umbau der Wasserwerkstraße und der Bensheimer Straße wird es diese Problematik nicht mehr geben, da die Bensheimer Straße als Sackgasse ausgebildet wird und die Kreuzung dann lediglich eine Verbindung für den Fuß- und Radverkehr zulässt.

Änderungen bis 2024 geplant

Fahrzeuge aus Viernheim werden über die Magdeburger Straße auf die B38 Richtung Mannheim-Zentrum und über die Waldstraße in Richtung Gartenstadt/Sandhofen geleitet. Der Verkehr mit Start oder Ziel entlang der Bensheimer und Birkenauer Straße wird analog zur Fahrtrichtung aus Viernheim über die B38 geleitet.

Wer von Franklin Mitte und Sullivan kommt, dem wird je nach Start- und Zielort die Ausfahrt über die Abraham-Lincoln-Allee und Birkenauer Straße sowie Magdeburger Straße empfohlen. Alternativ besteht die Möglichkeit, über die Franklin-D.-Roosevelt-Straße oder Thomas-Jefferson-Straße und Wasserwerkstraße zur Waldstraße zu fahren. Die Änderungen sollen laut Stadt bis zum Endausbau der Wasserwerkstraße im Jahr 2024 erhalten bleiben. red/tbö