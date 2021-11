Engagement fürs Umfeld

Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) ist tief verwurzelt in der Metropolregion Rhein-Neckar. Und das nicht nur optisch, indem es wesentlich zum berühmten Industriecharme der Quadratestadt beiträgt. Oder aufgrund der Tatsache, dass es für die Menschen in der Region rund um die Uhr Strom und Wärme bereitstellt. Auch durch sein gesellschaftliches Engagement ist das GKM mit seinem Standort im Mannheimer Süden eng verbunden.

Denn die Verantwortlichen in Baden-Württembergs größtem Energiestandort empfinden es als ihre Verantwortung, den Menschen und der Umwelt in ihrem Umfeld etwas zurückzugeben. So engagiert sich das Unternehmen für verschiedene Projekte aus den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur – zum Beispiel, indem es regelmäßig ortsansässige Vereine unterstützt.

Bereits seit den 1980er Jahren wird der GKM-Bürgerabend im hauseigenen Casino veranstaltet – ursprünglich als Dankesgeste gegenüber der Nachbarschaft. Inzwischen ist der Veranstaltungsabend mit wechselndem Musik-, Tanz- oder Comedy-Programm fest etabliert. Der Eintritt, eine Schutzgebühr in Höhe von fünf Euro, wird sozialen Einrichtungen in Mannheim gespendet.

Show-Acts wie „Starbugs“ sorgen jährlich beim GKM-Bürgerabend für Unterhaltung – und das für den guten Zweck. © GKM

Rund 700 Gäste nehmen jedes Jahr am zweistündigen Showabend teil. Mit immer der gleichen, überaus positiven Resonanz: Innerhalb von kurzer Zeit sind die Karten in der Regel ausverkauft. In diesem und im vergangenen Jahr musste die Veranstaltungsreihe, wie so viele andere, aufgrund der Corona-Pandemie zwar pausieren. Die Verantwortlichen hoffen jedoch, nächstes Jahr den GKM-Bürgerabend wieder beleben zu dürfen.

Auch kleine Gäste werden jedes Jahr ins GKM eingeladen. Beim Kindernachmittag, dessen Erlöse zugunsten der Jugendarbeit in Mannheim ebenfalls an soziale Einrichtungen gespendet werden, dürfen sich Kinder ab vier Jahren auf eine Theatervorstellung auf der Casino-Bühne freuen. Darüber hinaus bietet das Grosskraftwerk die Möglichkeit zur Kommunikation und heißt Interessierte mit Fragen rund um das Thema Energie willkommen.

Weiterhin unterstützt das GKM Vereine, die in Neckarau, Altrip und der näheren Umgebung ansässig sind, wie zum Beispiel den Heimatverein Neckarau oder die IG Neckarauer Vereine. Neben der finanziellen Unterstützung zählt dazu auch die Kooperation mit diversen Bildungseinrichtungen und Schulen. Für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende besteht zudem die Möglichkeit, Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen in Form von Praktika, Praxissemestern oder Abschlussarbeiten zu sammeln.

Auch in Sachen Artenschutz ist das GKM aktiv: Im März 2018 wurden auf dem Werksgelände fünf Bienenvölker angesiedelt – mit dem Ziel der Artenerhaltung und -vermehrung. Die fachgerechte Pflege hat ein Kollege aus dem Grosskraftwerk übernommen, der bereits seit längerem leidenschaftlicher Imker ist.

Seit 2018 leben fünf Bienenvölker auf dem Werksgelände des GKM mitten in einer Blumenwiese. © GKM

Zudem unterstützt das Mannheimer Unternehmen seit vielen Jahren die gemeinsame Fischbesatzaktion des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Um die Population des europäischen Aals im Rhein nachhaltig zu fördern, werden im Rahmen einer großangelegten Fischbesatzaktion zwischen Karlsruhe-Iffezheim und Mannheim regelmäßig sogenannte Farmaale in den Rhein eingesetzt.

Außerdem hat das GKM bereits 1990 an den Schornsteinen der Blöcke 6 und 8 Nistkästen für Wanderfalken installiert, um einen Beitrag zum Schutz dieser bedrohten Vogelart zu leisten.