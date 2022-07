Webasto: Ein Modul fürs autonome Fahren

Mit einem höchst spannenden Exponat ist Webasto auf der Expo2022 am 7. Juli in Stuttgart vertreten. Das bayerische Unternehmen hat insgesamt 25 Sensoren von Bosch sowie zahlreiche Zusatzfunktionen auf dem Dach eines gemeinsamen Technologie-Prototypen installiert.



Vier Radar-, vier Lidar-Sensoren und 16 Kameras sind im Roof Sensor Module (RSM) von Webasto untergebracht. Sie erfassen zuverlässig die Umgebung und sollen in der Zukunft autonomes Fahren auf Level 4 ermöglichen. Um die Funktionalität bei allen Witterungen zu gewährleisten, integriert Webasto unter anderem Funktionen zur Reinigung, Enteisung und Beschlagsentfernung sowie Sensorkühlung.



Zudem ist der der hochgenaue Fahrzeugbewegungs- und Positionssensor (VMPS) untergebracht, der Safe GNSS-Empfänger (für Navigationssatellitendaten) und Beschleunigungssensoren (Inertialsensoren) zur Bestimmung der absoluten und relativen Fahrzeugpositionierung verwendet.



"Mit unserem Prototypen stellen wir unsere Kompetenz als Systemintegrator unter Beweis. Im Vergleich zu aktuellen Robotaxi-Prototypen auf dem Markt können wir in einem eleganten Dachmodul Höhe und Gewicht deutlich reduzieren und gleichzeitig ein transparentes Schiebedach integrieren, das Komfort, Luft und Licht für die Passagiere ins Fahrzeug bringt", erklärt Freddy Geeraerds, Mitglied des Vorstands der Webasto SE und verantwortlich für das weltweite Dachgeschäft.



Mit dem RSM ermöglicht Webasto nach eigenen Worten die automobiltechnische Industrialisierung in großen Stückzahlen und bietet "elegante Lösungen für das automatisierte bis hin zum vollautonomen Fahren".

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1