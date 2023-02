Volvo XC60 Black Edition - Schwarzer Schwede

Volvo bringt die Black Edition zurück. Als neues Sondermodell verbindet der Volvo XC60 ein komplett in Schwarz gehaltenes Design mit einer hochwertigen Ausstattung und einem von drei kraftvollen Allradantrieben. In Verbindung mit der Ausstattungslinie Plus und dem 184 kW/250 PS starken B5 AWD Benzinmotor mit Mildhybrid-System ist die limitierte Volvo XC60 Black Edition ab sofort zu Preisen ab 61.700 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.) bestellbar.



Die Black Edition wurde erstmals zu Beginn des Jahrtausends aufgelegt. Das sportlich-elegante Design mit den schwarzen Akzenten schmückte seitdem viele verschiedene Modellreihen - zuletzt 2014 den Volvo V70 und Volvo XC70, wodurch die variablen Allrounder zusätzliche Würze erhielten.



Der Name ist auch beim XC60 Programm: Das in Onyx Black lackierte Editionsmodell weist zahlreiche schwarze Details auf. Logo, Schriftzug, Modell- und Motorenemblem sind beispielsweise ebenso in Schwarz gehalten wie die 21-Zoll-Leichtmetallfelgen im Fünf-Doppelspeichen-Design.



Im Innenraum setzt sich die dunkle Farbgebung fort: Ein Dachhimmel in Anthrazit trifft auf ebenfalls anthrazitfarbene Teilleder-/Mesh-Textil-Sportsitze bzw. Nappaleder-Komfortsitze, die über eine elektrische Sitzeinstellung, Memory-Funktion, manuell einstellbare Beinauflagen und eine elektrisch einstellbare Vier-Wege-Lendenwirbelstütze verfügen. Die Aluminium-Dekoreinlagen "Metal Mesh" bilden einen harmonischen Kontrast.



Kombinierbar ist die Volvo XC60 Black Edition ausschließlich mit den beiden höchsten Ausstattungslinien Plus und Ultimate. Neben dem schlüssellosen Zugangssystem Keyless Drive mit sensorgesteuerter Heckklappe sind unter anderem eine Ambientebeleuchtung und ein erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5 an Bord. Einparkhilfen vorne und hinten sowie eine Rückfahrkamera machen das Rangieren auf kleinstem Raum zum Kinderspiel.



Die Top-Ausstattung Volvo XC60 Black Edition Ultimate (ab 69.250 Euro) wartet mit dem Pilot Assist mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung bis 130 km/h, dem Emergency Stop Assist, dem Totwinkelassistenten BLIS mit Spurwechselwarnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen und Lenkeingriff bei Nichtbeachtung sowie dem Cross Traffic Alert mit Bremseingriff und Heckaufprallabschwächung auf.



Voll-LED-Scheinwerfer mit erweitertem Fernlicht, dynamischem Kurvenlicht und intelligentem Fernlichtassistenten sowie LED-Nebelscheinwerfer sorgen für optimale Sicht. Komplettiert wird die Vollausstattung unter anderem vom Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman/Kardon, einem Head-up-Display und einem Panorama-Glasschiebedach.



Als Alternative zum 184 kW/250 PS starken B5 AWD Benziner mit Mildhybrid-System stehen für den Vortrieb die beiden Plug-in-Hybridantriebe T6 AWD und T8 AWD zur Wahl*. In Kombination mit der 18,8-kWh-Hochvoltbatterie kann der elektrifizierte Volvo XC60 bis zu 78 Kilometer rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurücklegen. Ein Achtgang-Automatikgetriebe überträgt die Kraft bei allen Motorisierungen auf alle vier Räder. Mit dem zum Modelljahr 2024 neuen On-Board-Ladegerät mit einer auf 6,4 kW nahezu verdoppelten Leistung profitieren die Teilzeit-Stromer zudem von einer verkürzten Ladezeit.

