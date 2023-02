Dacia Duster für Sammler

Die Marke Dacia steht zwar nicht unbedingt für besondere Exklusivität, doch nun bringt die Renault-Tochter auf Basis des Modells Duster ein matt lackiertes Sammlerstück in limitierter Auflage heraus. "Mat Edition" heißt diese Duster-Version. 225 Exemplare werden nach Deutschland geliefert.



Der Dacia Duster "Mat Edition" basiert auf der Ausstattung Journey mit Details wie Klimaautomatik, Toter-Winkel-Warner, Rückfahrkamera und dem Multimediasystem Media Nav inklusive Navigation. Zusätzlich beinhaltet das Sondermodell die Multiview-Kamera, die Sitzheizung vorne sowie das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree.



Die neue Karosserielackierung in mattem "Kometen-Grau" kombiniert mit schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallrädern, Außenspiegelgehäusen in Glanz-Schwarz mit einem dezenten orangefarbenen Band, der ebenfalls in Glanz-Schwarz lackierten Haifischantenne und der Dachreling in Grau sorgt für einen aufsehenerregenden Auftritt. Die Speziallackierung des SUV erfolgt zu einem hohen Anteil in Handarbeit, weshalb pro Tag nur sechs Fahrzeuge die Produktionsstätte im rumänischen Werk Mioveni verlassen.



"Der Kontrast zwischen der Karosseriefarbe Kometen-Grau und den glänzend schwarzen Komponenten ist ein wichtiges Statement des Designteams", sagt Kristine Lipinski, Chefdesignerin bei Dacia. "Der Kontrast setzt sich im Innenraum mit Dynamik verkörpernden orangefarbenen Nähten an den Polstern fort." Diese Farbakzente würden bei der Schaffung einer visuellen Hierarchie des Designs eine wichtige Rolle spielen.



Der Duster "Mat Edition" verbindet höhere Ausstattung und exklusive Lackierung mit dem recht leistungsstarken TCe 150 Turbobenziner. Zur Antriebseinheit gehört das komfortable, sechsstufige EDC Doppelkupplungsgetriebe. Der Vierzylinder-Motor mit 1,3 Litern Hubraum wartet mit 110 kW/150 PS und 250 Nm auf. Das Sondermodell ist zum Preis von 26.400 Euro erhältlich - inklusive vier Jahren Wartung und Garantie.

