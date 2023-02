Volvo Trucks bringt Biogas-Lkw auf den Markt

Volvo Trucks vertreibt eine umfangreiche Palette an mittelschweren bis schweren Lkw mit einem globalen Händlernetzwerk mit 2.300 Servicestellen in rund 130 Ländern. Jetzt bringen die Schweden einen neuen, noch leistungsstärkeren Lkw mit Gasantrieb auf den Markt, der ebenfalls mit verflüssigtem Biogas betrieben werden kann. Der neue Lkw kann anspruchsvolle Langstreckentransporte durchführen und dabei die CO2-Emissionen nochmals senken.



"Biogas ist eine großartige Ergänzung zu elektrischen Transporten und hilft Spediteuren bei ihren Nachhaltigkeitsambitionen und Zielen in Richtung klimaneutraler Transporte", sagt Daniel Bergstrand, Produktmanager für gasbetriebene Lkw bei Volvo Trucks.



Die gasbetriebenen Volvo FH und Volvo FM bekommen eine neue Leistungsstufe von 500 PS, die zu den bisherigen 420- und 460-PS-Motoren hinzukommt. Die Gasmotoren erhalten außerdem wichtige technische Verbesserungen, die sie bis zu vier Prozent sparsamer machen. Das führt zusammen mit einem neuen, zehn Prozent größeren Gastank zu einer erhöhten Reichweite, so der Hersteller.



"Unsere effizienten "gas-powered" Lkw haben eine vergleichbare Leistung wie ihre Diesel-Pendants. Das Betanken geht fast so schnell wie bei einem Diesel-Lkw und das wachsende Netz von mehr als 600 Tankstellen für Bio-Gas und LNG in Europa macht sie ideal für Langstreckentransporte", erklärt Daniel Bergstrand.



Auch in Deutschland gibt es inzwischen ein gut ausgebautes flächendeckendes Tankstellennetz von über 150 Tankstellen für gasbetriebene Lkw. Mehrere Kraftstoffanbieter in Deutschland liefern bereits Bio-LNG und werden ihr Engagement bis 2024 massiv ausweiten oder sogar komplett auf nachhaltigen Kraftstoff umstellen.



Es wird erwartet, dass die europäische Produktion von Bio-LNG schnell hochgefahren wird, um die Verwendung von fossilem LNG abzulösen. Die EU-Kommission hat einen Plan mit der Bezeichnung REPower EU vorgelegt, bei dem der Schwerpunkt auf der Produktion stark erhöhter inländischer Kapazitäten für verschiedene Energiearten liegt. Der Plan sieht vor, die jährliche Biogaserzeugung bis 2030 zu verzehnfachen. Der Sektor hat bereits eine schnelle Wachstumsphase eingeleitet. Auch außerhalb Europas gewinnt Biogas an Bedeutung.

