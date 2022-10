Voge steigt in deutschen Roller-Markt ein

Vor zwei Jahren startete Voge, die edle Submarke des Motorradherstellers Loncin, in Deutschland. Mit dem SR4 Max 350 ABS steigt Voge jetzt auch in den hiesigen Rollermarkt ein. Der 350er Maxi-Sportroller mit flüssigkeitsgekühltem Einzylinder-Viertaktmotor generiert 21,3 kW/29 PS Spitzenleistung und ein Drehmoment von 30 Nm.



Zur Ausstattung gehören ein Bremssystem von J. Juan, Federelemente von Kayaba, Pirelli-Reifen, Voll-LED-Beleuchtung inklusive Kurven- und Tagfahrlicht, großes TFT-Farbdisplay mit Smartphone-Connectivity, USB-Anschluss, Keyless-System und vieles mehr. Der Maxi-Scooter wurde in Italien entworfen und weist ein sportliches Tourer-Design auf.



Der SR4 Max beschleunigt in 3,1 Sekunden von 0 auf 50 km/h. Für die typische Roller-Leichtgängigkeit sorgt das stufenlose CVT-Getriebe, das die Kraft auf das Hinterrad überträgt. Eine Ausgleichswelle sorgt derweil für Laufruhe.



Das Fahrwerk des Motorrollers besteht aus einem stabilen Vierkant-Stahlrohrrahmen mit Aluminium-Triebsatzschwinge inklusive verstellbaren Federsystem von Kayaba. Die vordere 35 mm starke Telegabel mit 112 mm Federweg und die hinteren Stereo-Federbeine mit fünffach einstellbarer Federvorspannung und 127 mm Federweg bieten viel Komfort.



Die Bremsanlage von J.Juan (gehört zur Brembo-Gruppe) bietet volle Bremspower und Geschwindigkeitskontrolle mit der 265 mm großen Doppelscheibenbremse und den radial montierten Vier-Kolben-Bremszangen vorne sowie der ebenfalls großen 265 mm Scheibenbremse mit Ein-Kolben-Bremszange hinten. Das Ganze wird von Sicherheits- und Komfortlösungen wie einem ABS-System inklusive Traktionskontrolle TCS komplettiert.



Zur weiteren Sicherheitsausstattung gehören eine integrierte Frontkamera mit Speicherfunktion, Smart-Key mit Anti-Diebstahl-System und ein Notbrems-Licht. Die vordere 15 Zoll-Felge und die hintere 14-Zoll-Felge sind mit Pirelli Angel Scooter-Reifen bezogen, ein Reifendruck-Kontrollsystem warnt bei Druckabfall. Die Reifendruckwerte sind auf dem sieben Zoll großen TFT-Farbdisplay ablesbar, das Cockpit bietet außerdem Smartphone-Connectivity per Bluetooth.



Um auf langen Fahrten Ermüdung vorzubeugen, verfügt der ergonomisch geformte Sitz über eine Lendenwirbelstütze und bietet eine angenehme Sitzhöhe von 761 mm. Komfortabel ist auch der höhenverstellbare Windschutz und die Voll-LED-Scheinwerfer samt Kurven- und Tagfahrlicht.



Für den Vertrieb der Marke Voge in Deutschland ist die MSA GmbH verantwortlich, die seit über 25 Jahren als Zweirad-Importeur in Europa tätig ist. Der neue Roller Voge SR4 Max ABS soll in Deutschland in den Farben Schwarz und Weiß für einen Preis von 6.399 Euro zur kommenden Saison erhältlich sein.

