Genesis neues Mitglied beim VDIK

Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) begrüßt ein neues Mitglied, die Luxusmarke Genesis. Damit vertritt der Verband in Deutschland nun 45 Marken internationaler Pkw- und Nutzfahrzeughersteller.



Genesis ist eine koreanische Premium-Luxusmarke, die seit 2015 besteht. Das Unternehmen ist in Deutschland bereits mit acht Modellen auf dem Markt vertreten. Darunter sind sowohl vollelektrische als auch Fahrzeuge mit Benzin- und Diesel-Antrieb.



VDIK-Präsident Reinhard Zirpel betonte: "Wir freuen uns, mit Genesis erneut eine Pkw-Marke aus Korea aufnehmen zu können. Genesis zeigt, dass internationale Marken des Premium-Segments auch in Deutschland Fuß fassen. Das Angebot der internationalen Hersteller in Deutschland wird damit noch breiter und vielfältiger. Die VDIK-Mitglieder bieten ihren deutschen Kunden Fahrzeuge in allen Segmenten und mit verschiedensten Antrieben an."



Genesis operiert im Online-Direktvertrieb und unterhält gleichzeitig Showrooms in exklusiven Innenstadtlagen europäischer Städte wie München, Zürich und London.

