Toyota RAV4 Thementag

Der Toyota RAV4 startete 1994 als fröhlich-bunter FunCruiser, um bereits zwei Jahre später technische Meilensteine auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität mit Batterie- und Brennstoffzellenantrieb zu setzen.



Heute vertrauen schon mehr als elf Millionen SUV-Käufer auf den RAV4, ein Erfolg, den die Toyota Collection (Toyota Allee 2, 50858 Köln) am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 14 Uhr mit einem RAV4 Thementag feiert. Der Eintritt zum Public Opening in Deutschlands größter Toyota Sammlung ist kostenfrei, ebenso der Parkplatz, auf dem sich die Community mit raren RAV4 und anderen Klassikern treffen will.



Im herbstlichen Oktober noch Sommerfeeling genießen, wer will das nicht: Das Public Opening der Toyota Collection macht es möglich, denn dort lädt ein früher RAV4 FunCruiser aus dem Jahr 1994 zum Einsteigen ein. Farbenfroh wie ein Art-Car avancierte dieser erfrischend andersartige Allradler, dessen Modellname RAV4 übrigens ein Akronym von "Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive" ist, zum Star des damaligen Sommerhits "Fun in the Sun".



Vor allem aber übertraf der anfangs nur dreitürig angebotene, später auch als größerer Fünftürer lieferbare Japaner auf Anhieb alle Erwartungen. Heute, fünf Modell-Generationen später, produziert Toyota jährlich rund eine Million RAV4, damit war der Toyota RAV4 auch 2021 das weltweit meistverkaufte SUV.



Während die im Jahr 2000 gestartete zweite Auflage des RAV4 mit einer variablen Ventilsteuerung bei den Benzinern ihre Führungsposition im Segment bestätigte, verstärkte der dritte RAV4 ab 2006 auch die Flotten von Bergwacht, Feuerwehr und Rettungsdiensten.



In der vierten Generation des RAV4 kombinierte Toyota im Jahr 2015 erstmals Hybrid- und Allradantrieb, damals eine Sensation im Segment. Für den aktuellen fünften RAV4 revolutionierte Toyota diese Technik erneut, denn nun leitet beim elektrischen Allradsystem AWD-i ein zweiter Elektromotor zusätzliches Drehmoment an die Hinterachse.



Alle diese Evolutionsschritte des RAV4 lassen sich beim Public Opening der Toyota Collection hautnah erleben. Außerdem vermitteln kostenlose Experten-Führungen durch die Ausstellungshalle mit insgesamt 75 klassischen Toyota Modellen aus sieben Jahrzehnten spannende Hintergrundinfos. Auf rund 1.800 Quadratmetern sind dort sämtliche Toyota Kultmodelle versammelt - vom flinken Cityflitzer Starlet bis zum luxuriösen Crown, dazu die sportlichen Stars Celica und MR2, aber auch das Geländewagen-Urgestein Land Cruiser oder der exklusive Toyota 2000 GT.



Wer außerdem eines der limitierten Tickets für das Motorsportmuseum von Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E) gebucht hat, kann sich zusätzlich auf eine Guided Tour zu legendären Toyota Rennwagen aus Le Mans, Formel 1 oder Rallye-Weltmeisterschaft freuen.



Die nächste Chance auf kostenlose Tickets für die Racing-Schatzkammer von TGR-E gibt es zum folgenden Opening der Toyota Collection, das am ersten Samstag im November stattfindet. Unter dem Motto "High Mileage" werden dann alle Toyota Modelle mit außergewöhnlich hohen Laufleistungen ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1