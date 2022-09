Tucson grüßt aus Tucson

Tucson ist eine College-Stadt und die zweitgrößte Ortschaft im US-Bundesstaat Arizona - nach der Hauptstadt Phoenix. Nach ihr hat Hyundai ein SUV-Modell benannt. Nun gibt es aus Tucson Post: "Grüße aus Tucson" nennt sich die neuste Postkarte. Bei dem koreanischen Autohersteller ist es mittlerweile Tradition, Eindrücke von den schönen Destinationen, nach denen die SUVs benannt sind, zu schildern.



Die Geschichte der Stadt Tucson reicht Jahrhunderte in die Vergangenheit zurück, länger als die anderer Städte im amerikanischen Südwesten. Tucson" leitet sich von "Ts iuk shan" ab, dem Namen, den die Ureinwohner der Tohono O'odham dem Sentinel Mountain gaben. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass der Fuß des Berges dunkler ist als sein Gipfel. Als ehemalige spanische Militärfestung war Tucson auch als Old Pueblo" (altes Dorf") bekannt.



Die Stadt Tucson zeichnet sich durch ihr schwüles Wüstenklima aus. Die Stadt ist das ganze Jahr über warm und kennt sowohl milde Winter als auch heiße Sommer. Im Sommer liegen die durchschnittlichen Tagestemperaturen zwischen 37 und 39 Grad.



Um sich abzukühlen, wenn die Temperaturen zu hoch klettern, können die Passagiere des Tucson den Multi-Air-Modus einschalten. Dieses Modell war das erste Hyundai-Fahrzeug, das mit der versteckten Multi-Air-Modus-Technologie programmiert wurde. Eine Kombination aus direkten und indirekten Belüftungsdüsen sorgt für einen sanfteren Luftstrom bei Klimaanlage und Heizung, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Wenn der Multi-Air-Modus aktiviert ist, strömt die Luft sowohl durch die normalen Lüftungsdüsen als auch durch die neu hinzugefügten Multi-Air-Schlitze in der Front.



Im Vergleich zu seinem Namensvetter hat der Hyundai Tucson freilich eine kürzere Geschichte. Mit seiner Markteinführung im Jahr 2004 und der mittlerweile vierten Generation ist das SUV jedoch eines der dienstältesten Modelle in der Hyundai-Flotte. Das Fahrzeug ist nicht nur das meistverkaufte Modell von Hyundai in Europa und das meistverkaufte Modell im Segment der kompakten SUV in Europa, sondern auch das meistverkaufte SUV des Unternehmens weltweit.



Der Tucson ist eines von sechs Hyundai-Modellen, die in den europäischen Fabriken des Unternehmens in der Tschechischen Republik und der Türkei hergestellt werden. Im vergangenen Jahr machten die in Europa hergestellten Fahrzeuge 72 Prozent des gesamten europäischen Absatzes des Unternehmens aus.



Distanzen zwischen Ortschaften können in Amerika erheblich sein. Die Proportionen und die neue Plattform des Tucson sorgen für reichlich Komfort auf langen Fahrten und bieten einen weiten, offenen Innenraum, wie man ihn sonst nur in Modellen einer höheren Klasse findet. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist die neue Generation des SUV 20 Millimeter länger und 15 Millimeter breiter, hat einen zehn Millimeter längeren Radstand, bietet den Fondpassagieren 26 Millimeter mehr Beinfreiheit und bietet bei umgeklappten Sitzen bis zu 1.799 Liter Kofferraumvolumen - Platz für viel Gepäck während einer Reise durch den Weiten des Westens.



