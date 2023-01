Toyota RAV4 Hybrid GR Sport im Wintertest

Nichts ist unmöglich - dieser Toyota-Slogan ist bis heute nicht aus der Mode gekommen. Ein geschärftes Design, ein sportlicheres Interieur und ein verbessertes Fahrwerk kennzeichnen den neuen Toyota RAV4 Hybrid GR Sport. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat das neue Sport-SUV in Schweden beim Wintertest er-fahren.



Das Abenteuer Wintertest beginnt beim Zwischenstopp in Stockholm. Es gibt keinen Schnee! Doch in Lulea angekommen, ändern sich die Wetterverhältnisse schlagartig. Schnee und Eis und entsprechend kalt - perfekte Voraussetzungen für den Wintertest mit dem neuen Toyota RAV4 Hybrid GR Sport.



Bevor es zu den Testfahrten geht, ist erst einmal ein "Schwedenprogramm" angesagt. Morgens um 7 Uhr werden wir in Schneeanzüge gesteckt, Stiefel mit Spikes und Fellmütze (Rentierfell - mehr dazu später ...) und Handschuhe und los geht es mit zwanzig Minuten Fußmarsch durch wirklich glatte Straßen zu den Hundeschlitten. Ja, ganz recht, Hundeschlittenfahrt über einen vereisten See ist angesagt. Neun Hunde ziehen vier Personen und sie sind dabei fast so schnell wie der Toyota RAV4 auf Eis.



Nach der Schlittenfahrt stehen die Testfahrzeuge bereit. Optisch orientieren sich die neuesten Familienmitglieder am Motorsportauftritt von Toyota Gazoo Racing. Schwarze Radläufe, Seitenleisten und hintere Türverkleidungen setzen genauso Akzente wie das schwarze "G-Mesh"-Muster an Kühlergrill und den markant eingefassten Nebelscheinwerfern. Als erstes Toyota Modell fährt der RAV4 GR Sport darüber hinaus mit Leichtmetallfelgen vor, die in einem hochpräzisen Linienschnittverfahren hergestellt werden.



Einsteigen und wohlfühlen: Die elektrisch einstellbaren Vordersitze sind in Velourslederoptik gehalten und verfügen über Kunstlederwangen - die Materialien sind frei von tierischen Produkten. Auf den sportlichen Charakter des Topmodells weisen das schwarze GR-Logo an den Kopfstützen sowie silberne Kontrastnähte an Sitzen, Lenkrad und Schalthebel hin.



Die Testfahrt führt zuerst über einen zugefrorenen See. Hier heißt es: Sicherheitsgurt hinter dem Sitz ablegen, anschnallen ist verboten und maximal 30 Stundenkilometer schnell fahren, sonst droht Einsturzgefahr auf dem Eis. Der Sportler meistert die ersten Anforderungen mit Bravour und wir sind überrascht, wie souverän er mit dem verbesserten Fahrwerk mit steiferen Federn und Stoßdämpfern das Handling optimiert. Es gibt absolut nichts zu bemängeln an der Fahrt unter wirklich extremen Bedingungen wie Schneeverwehungen, Glatteis, hartgefrorenem Schnee und eisiger Kälte. Der RAV4 Hybrid GR Sport bleibt in der Spur, die Reifen sind Weltklasse und dank Allradantrieb fühlen wir uns jederzeit sicher.



Den Vortrieb der GR Sport Modelle übernehmen die bekannten Motorisierungen. Neben dem effizienten, in Verbindung mit dem intelligenten Allradsystem AWD-i 163 kW/222 PS starken Hybrid können sich Kunden für das Plug-in-Hybridmodell entscheiden. Das extern aufladbare Flaggschiff kombiniert gleich zwei Elektromotoren mit einem 2,5-Liter-Benziner, woraus sich eine Systemleistung von 225 kW/306 PS ergibt. Dank einer 18,1 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie legt der RAV4 Plug-in-Hybrid laut Hersteller bis zu 75 Kilometer (WLTP) rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurück. Der Lulea-Praxistest ergibt einen guten Wert von 68 Kilometern (WLTP).



Den Mittelpunkt der gelifteten SUV-Baureihe bildet beim RAV4 GR Sport die neueste Generation des Toyota Multimediasystems: Über ein hochauflösendes 10,5-Zoll-Farbdisplay steuert der Fahrer alle Audiofunktionen und die Cloud-basierte Navigation. Ständig aktualisierte Echtzeit-Informationen ermöglichen eine zuverlässige Reiseplanung. Auch im tiefsten Schweden hat das einwandfrei funktioniert.



Der nächste Stopp führt uns zum Weltkulturerbe Gammelstad. Vor 1.000 Jahren lag das Land in dieser Gegend zehn Meter unter Wasser. Der Kirchberg im heutigen Gammelstad war eine kleine Insel in der Mündung des Lule Flusses, die Kirchstadt ist ein einzigartiges Beispiel für eine nordskandinavische Kirchstadt. Uns kommen beim Parkmanöver in Gammelstad Fußgänger auf spiegelglatter Straße entgegen, doch hier hilft die neue Lenkunterstützung auszuweichen und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten.



Nach einem Mittagsstopp bei der Bondgarden Farm, die wie ein Zoo wirkt weil diverse Tiere von Kuh über Schaf und Pferd hier zuhause sind, geht es nach Brandon Harbor. Unterwegs werden wir auf der Hauptstraße von Rentieren aufgehalten. Das Rentier versorgt die Schweden mit Fell und Fleisch, es ist hier allgegenwärtig.



Die erweiterten Toyota Safety Sense Assistenzsysteme unterstützen wirklich in der außergewöhnlichen Umgebung, da wo sich Hund und Katze gute Nacht sagen. Viele Kilometer weit kommt uns kein Fahrzeug entgegen in den eingeschneiten Straßen. Das Pre-Collision System (PCS) hilft uns beim sicheren Abbiegen an Kreuzungen und warnt vor Hindernissen wie hartgefrorenem Schnee, der nicht zu unterschätzen ist.



Der krönende Abschluss der Wintertestfahrt ist dann auch in der Mobilität angesiedelt. Wir fahren mit Schneemobilen zur Brandon Lodge über einen zugefrorenen See, was nicht ganz ungefährlich ist. Nichts ist unmöglich - Toyota.



Jutta Bernhard / mid



Technische Daten Toyota RAV4 Hybrid GR Sport PHEV Allrad:



- Länge / Breite / Höhe: 4.600 / 1.855 / 1.685 Meter

- Motor: Hybrid-Synmergy-Drive 4-Zylinder Benzinmotor + zwei Elektromotoren (vorn/hinten)

- Hubraum: 2.487 ccm

- Leistung: 225 kW/306 PS

- max. Drehmoment (Systemleistung): 227 Nm bei 3200 bis 3700 U/min (Verbenner), 270 Nm (Elektromotor vorn), 121 Nm (Elektromotor hinten)

- Getriebe: Stufenloses Automatikgetriebe

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 6,0 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 1,2 Liter/100 km // 16,6 kWh/100 km

- C02-Emissionen WLTP: 26 g/km

- Preis: ab 67.990 Euro (GR Sport)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1