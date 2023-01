Bestellstart für den Citroen C5 Aircross

Der C5 Aircross mit dem Antrieb 180 Stop&Start e-EAT8 erhält nun eine neue, effizientere Hybrid-Einstiegsmotorisierung. Sie verfügt über 133 kW/180 PS und ergänzt das bereits bestehende elektrifizierte Motorenangebot rund um den Plug-in-Hybrid Stop&Start 225 e-EAT8.



Der C5 Aircross Hybrid 180 kombiniert einen 110 KW/150 PS Benzinmotor mit dem 81 kW/110 PS Elektromotor. Diese neue Variante bietet mit einem Energieverbrauch von 16,1-15,9 kWh/100 km (nach WLTP) Effizienzvorteile und sorgt so für eine Reichweite von bis zu 57 km (ebenfalls nach WLTP) bei einer Batteriekapazität von 12,4 kWh. Mithilfe der "My Citroen"-App kann via Smartphone die Batterieladung und verbleibende Reichweite überprüft werden sowie tägliche Ladevorgänge und die Vorklimatisierung des Innenraums programmiert werden.



Mit einem Einstiegspreis von 41.970 Euro inkl. MwSt. bietet die neue Variante einen Preisvorteil von 1.500 Euro gegenüber der Version mit 225 PS (43.470 Euro). Dienstwagenfahrer müssen für diese Hybridversion nur 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil versteuern.

