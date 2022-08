Townstar EV startet durch

Nissan gibt in Sachen Elektromobilität Gas: Der neue Townstar EV steht in den Startlöchern. Der Townstar EV in der Länge L1 kommt jetzt auf den Markt, L2 folgt im Herbst. Der Townstar EV Kombi wird Ende des Jahres eingeführt. Die Preise starten ab 33.750 Euro netto.



Der Townstar soll an den Erfolg des Nissan e-NV200 anknüpfen. Der hat sich im Segment der elektrisch betriebenen leichten Nutzfahrzeuge (e-LCV) inzwischen etabliert.



Die vollelektrische Variante des Townstar bietet in den Ausstattungsoptionen Acenta, N-Connecta und Tekna eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern (nach WLTP). Insgesamt hat Nissan den Townstar EV in vier Ausstattungslinien im Angebot.



Der Elektromotor des Townstar leistet 90 kW/122 PS und entwickelt 245 Newtonmeter Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom (11 kW oder 22 kW) oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss des Fahrzeugs aufgeladen werden. Letzteres ermöglicht ein Aufladen von 15 auf 80 Prozent in nur 37 Minuten.



"Mit dem brandneuen Nissan Townstar EV bestreiten wir nun auch mit einem unserer beliebtesten Nutzfahrzeuge den Weg der emissionsfreien Antriebe. Als Kastenwagen punktet der Townstar EV mit Komfort für Fahrer und Insassen und überzeugt als Partner im Arbeitsalltag", erklärt Vincent Ricoux, Geschäftsführer von Nissan in Deutschland.

