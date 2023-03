Tickets für das Bulli-Festival ab dem 23. März

Genau drei Monate vor dem VW Bus Festival 2023 startet Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) den Verkauf der Tagestickets. Schnell sein lohnt sich, denn für einen Teil des Kontingents gibt VWN einen Rabatt. Erwachsene können ab zehn Euro online ein Ticket erwerben, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zahlen fünf Euro. Alle Tickets gelten am jeweiligen Veranstaltungstag auch als Fahrkarte für Bus und Bahn.



VWN erwartet vom 23. bis 25. Juni 2023 rund 6.000 Bullis und ihre Besitzer sowie nochmal mehr als 60.000 Besucher auf dem Messegelände in Hannover.

Bevor es auf dem Festival-Gelände richtig losgeht, bringt VWN die Bullis auf die Straße: Zum Auftakt startet am Werk in Hannover-Stöcken ein großer Bulli Konvoi, der durch die Innenstadt Hannovers bis zum Messegelände fährt.



Lars Krause, Mitglied des Markenvorstands für Vertrieb und Marketing VWN: "Der VW Bus ist Kult und mittlerweile Sinnbild für ein Lebensgefühl! Gemeinsam mit den Bulli Fans werden wir unsere automobile Ikone ein Wochenende lang feiern."



Das Programm auf dem Festival-Gelände beginnt am Freitagmittag. Bis Sonntagnachmittag werden hunderte Aktionen stattfinden, Konzerte gespielt und besondere Bullis und ihre Besitzer auf der Show-Bühne ausgezeichnet. Auf dem Festival-Gelände erwarten die Besucher viele Ausstellungen und Shows rund um den VW Bus. In einer Halle mit Zubehörmarkt können nicht nur Bulli Andenken erworben werden, auf einer Bulli Food-Meile gibt es abwechslungsreiche Speisen und Getränke.



Dutzende historische, kuriose und aktuelle VW Busse präsentiert die Marke an den drei Tagen. Zu sehen gibt es den ältesten zugelassenen T1 mit dem Namen "Sophie" (Baujahr 1950, Fahrgestellnummer 20-1880) aus der Sammlung von Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Gezeigt wird auch der "Raupi", ein T1-Unikat mit Gleiskettenantrieb.



Hingucker wird ebenso ein T2 mit Campingausbau in Schweinchenrosa, der bis 2008 im Besitz von Rock-Legende Pete Townshend war. Der Gitarrist ist mit seiner Band "The Who" 2007 beim Bulli Treffen in Hannover aufgetreten. Der legendäre Schriftzug "California" stand erstmals auf einem T3; er und seine Nachfolger werden in einer großen Camping-Ausstellung gewürdigt. Und natürlich werden den Besucher die aktuellen VW Busse präsentiert, allen voran der Multivan und der vollelektrische ID. Buzz2.



Die Tageskarten für das VW Bus Festival gibt es nur online auf der offiziellen Homepage des Festivals unter www.vw-bus-festival-2023.de.

