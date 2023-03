Harley-Davidson gibt die Headliner für die europäische Party zu seinem runden Geburtstag vom 22. bis 25. Juni 2023 in Budapest bekannt. Mit vier Abenden voll hochkarätiger Unterhaltung verspricht das Harley-Davidson 120th Anniversary Festival eines der größten Motorrad- und Musikfestivals des Kontinents zu werden. Auf sechs Bühnen werden mehr als 50 Bands auftreten.



Die britische Rockband The Darkness vervollständigt das hochkarätige Super Saturday Line-up internationaler Rock-Acts auf der Main Stage des Festivals. Im Herzen Europas, auf der Hauptbühne im Budapester Puskas-Arena-Stadion, werden The Darkness zusammen mit der australischen Hardrockband Wolfmother als Samstags-Headliner auftreten. Den Support bilden The Picturebooks aus Deutschland.



Unter hd120budapest.hu gibt es den Kartenvorverkauf. Zu den verfügbaren Ticket Packages gehören sowohl eintägige als auch viertägige Optionen und bis Ende April sind online auch Rally Packs mit exklusiven Merchandise-Artikeln erhältlich. Auf der Website findet man ferner Tipps zu Übernachtungsmöglichkeiten, denn den Gästen wird empfohlen, zeitnah eine Unterkunft zu reservieren. Viele Hotels sind über die Festivaltage bereits ausgebucht.

