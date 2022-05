01

Der Mai ist nicht nur der Wonnemonat, sondern auch der Party- und Eventmonat in Hockenheim: Am kommenden Wochenende am 20. und 21. Mai steht mit dem Hockenheimer Mai das traditionelle Stadtfest endlich wieder an.

Wann? Beginn ist am Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr mit dem Maidorf rund um die Zehntscheune. Am Samstag, 21. Mai, wird das Straßenfest mit drei Livebühnen um 11 Uhr an der Kirchenstaffel mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler und dem Hockenheimer Marketing-Verein sowie dem Fanfarenzug eröffnet.

Wo? Das Festgelände umfasst die Bereiche Zehntscheunenplatz, Obere Hauptstraße (zwischen Fortuna-Kreuzung und Ecke Obere Hauptstraße/ Rathausstraße), Rathausstraße und Marktplatz.

Weitere Infos gibt's hier.