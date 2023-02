Best Cars 2023: Skoda Octavia und Fabia holen sich Titel

Skoda feiert zwei Siege bei der Leserwahl "Best Cars" des deutschen Fachmagazins 'auto motor und sport'. Sie wählten den Skoda Fabia bei den "Kleinwagen" an die Spitze der Importwertung, während sich der Octavia in der Importwertung der "Kompaktklasse" durchsetzte.



Damit sichert sich der Bestseller des tschechischen Automobilherstellers den "Best Cars"-Titel insgesamt bereits zum elften Mal, für den Fabia ist es die zweite Auszeichnung bei der Leserwahl. Insgesamt beteiligten sich an der 47. Auflage von "Best Cars" mehr als 100.000 Leserinnen und Leser und wählten ihre Favoriten aus 422 Modellen in 13 Fahrzeugkategorien.

