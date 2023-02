Wie schon 2022 gewinnt der Hyundai Staria beim "Best Cars"-Award der Fachzeitschrift "auto motor und sport" den Klassensieg. Der große koreanische Hyundai fährt bei den Vans auf dem ersten Platz der Importwertung vor. Insgesamt beteiligten sich 101.550 Leser an der Wahl, sie haben in 13 Kategorien für über 422 Autos abgestimmt. Bei den importierten Vans traf der Staria auf 15 Wettbewerber, was den Sieg umso bedeutender macht.

