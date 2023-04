Hyundai-Gruppe will Elektrifizierung weltweit anführen

Die Hyundai Motor Group will durch den Gesamtabsatz ihrer Mobilitätsmarken Hyundai Motor, Kia und Genesis bis 2030 einer der drei weltweit führenden Elektrofahrzeughersteller werden. Dieses Engagement hat bei Hyundai Tradition:



Es begann 1991, als Hyundai sein erstes reines Elektroauto, den Sonata Electric Vehicle, vorstellte. Das Konzeptfahrzeug, das auf der Sonata-Limousine basierte, verfügte über eine Blei-Säure-Batterie und bot eine Reichweite von 44 Meilen sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 37 Meilen pro Stunde. Sein erstes vollelektrisches Fahrzeug für den kommerziellen Markt, den i10 BlueOn, produzierte das Unternehmen in den Jahren 2009 und 2010. Dieses Modell, ein fünftüriges Schrägheckfahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 81 mph und einer rein elektrischen Reichweite von 87 Meilen, war auf den südkoreanischen Markt beschränkt.



Im Februar 2013 lief der erste ix35 Fuel Cell vom Band. Damit war Hyundai der erste Automobilhersteller, der mit der kommerziellen Produktion eines FCEV begann. Auf der Grundlage des Prototyps des Santa Fe Fuel Cell Electric Vehicle aus dem Jahr 2001 und mit einer Reichweite von fast 600 Kilometern machte die Technologie des Unternehmens damit einen großen Schritt in Richtung einer wirklich brauchbaren Alternative zum Verbrennungsmotor.



Mit der Einführung des Ioniq hat das Unternehmen einen ernsthaften Vorstoß in die Elektrifizierung gemacht. Bei seiner Markteinführung 2016 war der Ioniq das weltweit erste Auto, das von Anfang an mit drei elektrifizierten Antriebssträngen in einer Modellreihe geplant war - Hybrid, Plug-in-Hybrid und vollelektrisch - und markierte einen wichtigen Meilenstein zu einer Zeit, als andere Hersteller noch planten oder gerade ihre ersten elektrifizierten Modelle auf den Markt brachten.



Der Elektrifizierungs-Zug nahm mit der Markteinführung des Kona Electric im Jahr 2018 an Fahrt auf. Dieses Modell wurde aufgrund seiner großen Reichweite, seines erschwinglichen Preises und seiner beachtlichen Leistung ein sofortiger Erfolg und gewann mehrere Auszeichnungen. Im selben Jahr brachte Hyundai mit dem Nexo ein Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV) der zweiten Generation in Großserie auf den Markt. Als Weiterentwicklung des ix35 Fuel Cell bietet er autonomes Fahren, intelligente Fahrerassistenzsysteme und eine Reichweite von 666 Kilometern (nach WLTP).



Seit der Einführung der Marke "Ioniq" im August 2020 hat Hyundai mit der Herstellung des Ioniq 5 (Mittelklasse-Crossover) im Jahr 2021 ein neues Kapitel in der Ära der elektrifizierten Mobilität aufgeschlagen, gefolgt von der Ioniq-6-Limousine in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und dem noch folgenden Ioniq-7-SUV im Jahr 2024.



Hyundai hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2035 nur noch abgasfreie Fahrzeuge zu verkaufen und in allen Phasen der Produktion und des Betriebs in Europa Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Bis 2040 sollen 80 Prozent des gesamten Absatzes entweder batterieelektrisch oder mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben sein.

