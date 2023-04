Konzeptfahrzeug Lancia: Erstes Foto des Innenraums

Als Vorschau auf die offizielle Weltpremiere der Studie am 15. April 2023 präsentiert Luca Napolitano, CEO der Marke Lancia, ein Foto des Innenraums. Das Design der Studie soll die Stilrichtung für die Lancia Fahrzeugmodelle der nächsten zehn Jahre vorgeben.



"Das neue Konzeptfahrzeug repräsentiert nicht nur die Vision von Lancia für die nächsten zehn Jahre. Sein Innenraum steht darüber hinaus für die Werte, die unsere zukünftigen Fahrzeugmodelle inspiriert haben: italienische Qualität, verschiedenste Einflüsse aufgreifender Eklektizismus, das Ambiente eines Wohnzimmers und Tradition", erläutert Luca Napolitano.



Offiziell präsentiert Lancia das Konzeptfahrzeug im Rahmen der Veranstaltung "Emozione Pu+Ra" am 15. April 2023. Nach einem ersten Bild zum Exterieur enthüllte Luca Napolitano jetzt als weiteren Ausblick auf die zukunftsweisende Studie ein Foto vom Interieur.



Es zeigt ein Detail eines Sitzes und deutet ebenfalls die neue Designsprache der Marke an. Die geometrischen Formen erinnern an die ikonischen Sessel von Cassina, einem italienischen Hersteller von Luxusmöbeln. Materialwahl und Farbgebung lassen einen warmen und einladenden Raum entstehen, vergleichbar mit einem Wohnzimmer.



Die Verwendung nachhaltiger Werkstoffe ist eine der Säulen der Renaissance der Marke Lancia. Ein Zehn-Jahres-Plan sieht vor, dass Lancia innerhalb der Stellantis Gruppe zur Marke mit dem höchsten Anteil an recycelten Materialien wird. Ziel ist es, mindestens 50 Prozent der berührbaren Oberflächen zukünftiger Fahrzeugmodelle aus umweltverträglichen Materialien zu produzieren.



Ein Beispiel dafür sind die Sitzbezüge, schon in der Vergangenheit ein charakteristisches Merkmal vieler Lancia Fahrzeugmodelle. Den früher verwendeten Stoff interpretiert die Designstudie in moderner Optik und Form neu. Die Bezüge werden zu 100 Prozent aus Naturfasern in einem zertifizierten emissionsarmen Verfahren hergestellt. Die ockerfarbenen Sitzbezüge für das Lancia Konzeptfahrzeug werden bei Cassina in Handarbeit genäht.

