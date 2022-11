Schöne automobile Miniaturen 2022

Das Magazin Modell Fahrzeug hat zum 32. Mal die Auszeichnung "Modellfahrzeug des Jahres" vergeben. In diesem Jahr wurden die begehrten "Modellauto-Oscars" für die "kleinen Wuchten" in 28 Kategorien bei Mahle in Stuttgart feierlich überreicht.



Erstmals konnte Modell Fahrzeug mit dem Automobil-Zulieferer Mahle einen renommierten Partner gewinnen. Das passt perfekt in die Zeit. Denn Zulieferer wie Mahle werden entscheidende Weichen stellen, wenn es um die Zukunft des Automobils geht - und damit auch um die Zukunft automobiler Miniaturen.



Um die Zukunft seines Genres ist Modell Fahrzeug-Chefredakteur Andreas A. Berse nicht bange: "Im Rahmen unserer Leserumfrage, die wir im Zeitraum Juni bis September 2022 durchgeführt haben und auf deren Basis die diesjährigen "Modellfahrzeuge des Jahres" ermittelt worden sind, konnte das von uns beauftragte Marktforschungsinstitut Market Research interessante Erkenntnisse für die Branche ziehen", so Berse. "Das Interesse an Miniaturen ist auch in Krisenzeiten ungebrochen und die Ausgabebereitschaft für Modellautos weiterhin hoch. So gibt die Leserschaft im Durchschnitt fast 1.038 Euro pro Jahr für ihre Leidenschaft aus", verdeutlicht der Experte die Stabilität im Sammelbereich.



In insgesamt 28 Kategorien hatten die Leserinnen und -Leser die Qual der Wahl. Die Baugrößen der großen Träume im kleinen Maßstab reichten in diesem Jahr vom Modelleisenbahn-Maßstab 1:87 bis zur Baugröße 1:5. Der BMW 635 CSi von Brekina in 1:87 ist mit einem Verkaufspreis von rund 20 Euro in diesem Jahr der preiswerteste Siegertyp. Das teuerste Modell ist aktuell der Sieger in der Kategorie RC Business, der Mercedes-Benz-AMG GT3 als Readyset in 1:8 für 695 Euro.



Dass in diesem Jahr Sport- und Rennwagen bei der Leserjury oft in der Pole Position parken, hatte auch eine ganz andere Konsequenz: Zum zweiten Mal nach zehn Siegen von Mercedes-Benz hintereinander wählten die Leser von Modell Fahrzeug im Jahr 2022 Porsche wieder zu der Vorbildmarke, die das Thema Modellauto am besten umsetzt und pflegt.

