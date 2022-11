Volvo V40 ist ein Mängelzwerg

Die Schweden bieten Langzeitqualität für ihre Premium-Fahrzeuge. Der Volvo V40 überzeugt im aktuellen TÜV-Report mit der geringsten Mängelquote seiner Klasse. In der Fahrzeugaltersklasse der bis dreijährigen fallen in den Hauptuntersuchungen der Sachverständigenorganisation nur drei Prozent der Volvo Modelle negativ auf - ein absoluter Bestwert in dieser Fahrzeug- und Altersklasse.



Der alljährlich in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift "Auto Bild" veröffentliche TÜV-Report berücksichtigt die Ergebnisse der von allen TÜV-Gesellschaften in Deutschland durchgeführten Hauptuntersuchungen (HU). Im Zeitraum von Juli 2021 bis Juni 2022 wurden erneut insgesamt mehr als neun Millionen Fahrzeuge kontrolliert und die Mängelriesen und -zwerge bestimmt - also jene Modelle mit den meisten und wenigsten Mängeln.



"Volvo steht seit jeher für höchste Qualität und Zuverlässigkeit - und das nicht nur, wenn das Fahrzeug in Kundenhand übergeben wird, sondern auch noch Jahre später. Die Auszeichnung als Mängelzwerg im aktuellen TÜV-Report bestätigt die langfristige Haltbarkeit unserer Premium-Modelle, die jederzeit ein verlässlicher Partner sind", sagt Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH.

