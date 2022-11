Mercedes-Benz Accessoires: Mehr Platz für Abenteuer

Ob Reisegepäck, Skier, Tauchausrüstung oder die Camping-Ausstattung - dank den beiden neuen Mercedes-Benz Dachboxen kann alles sicher und komfortabel verstaut werden. Die beidseitig zu öffnende Dachbox in Schwarz-Hochglanz ist in zwei Größen mit 430 oder 590 Liter Fassungsvermögen erhältlich und dank ihres integrierten Befestigungssystems leicht zu montieren. Sie ist auf das Fahrzeug-Design abgestimmt und kompatibel mit allen Mercedes-Benz Grund- und Relingträgern.



Die Mercedes-Benz Dachbox zeichnet sich durch ihre aerodynamische Form mit eleganten sportlichen Proportionen und klarer Linienführung aus. Neu im Vergleich zu den Vorgängermodellen: Vorne und hinten betont jeweils ein verchromter 3D Mercedes-Benz Stern die Markenzugehörigkeit. Die Griffleiste sowie hochwertige Gasdruckfedern erlauben zudem ein leichtes Öffnen und Schließen des Deckels auf beiden Seiten.



Dank des integrierten Befestigungssystems kann die Dachbox einfach und direkt, ohne Verwendung von Adaptern auf den Trägern montiert und fixiert werden. Das Ein-Schloss-System mit dreifacher Verriegelung auf beiden Seiten ermöglicht eine sichere Aufbewahrung. Im Inneren der Dachbox dienen darüber hinaus drei Gurte für eine Arretierung des Ladeguts.



Das Material der Dachbox ist UV-beständig und farbecht, zudem ist es besonders haltbar und widerstandsfähig, sogar bei Steinschlag. Wie bei allen Fahrzeugen und Zubehör-Produkten von Mercedes-Benz steht auch bei der Dachbox die Sicherheit an erster Stelle. So wurden sowohl die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen als auch die im Vergleich dazu strengeren Mercedes-Benz Standards erfüllt.



Erhältlich ist die Dachbox in zwei Größen: Die Dachbox M wiegt 24 Kilogramm und verfügt über ein Ladevolumen von 430 Litern, bei der Dachbox XL mit einem Gewicht von 28 Kilogramm beträgt dieses 590 Liter. Erhältlich sind beide Varianten exklusiv bei Mercedes-Benz.

