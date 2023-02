SangYup Lee ist "World Car Person of the Year 2023"

SangYup Lee, Executive Vice President und Head of Hyundai und Genesis Global Design Center, ist laut der Jury der World Car Awards (WCA), die aus über 100 Branchenexperten und Journalisten besteht, die World Car Person of the Year 2023.



Die Jury würdigte SangYup Lee als den kreativen Kopf hinter den Konzept- und Serienfahrzeugen, die 2022 vorgestellt wurden, darunter der Hyundai Ioniq 5, der Ioniq 6, der neue Kona und der N Vision 74, dessen Präsentation im vergangenen Sommer für Aufsehen gesorgt hatte.



Lees starke Designphilosophie, seine Vision und seine Führungsqualitäten hätten maßgeblich zur Gestaltung der neuen Designsprache von Hyundai beigetragen, wie die jüngsten Erfolge der Marke zeigen würden. Er sei eine treibende Kraft hinter dem Engagement der Marke, ikonische und emotionale Designs zu schaffen.



"Diese Auszeichnung ist nicht die Anerkennung eines Einzelnen, sondern ein Zeugnis für die gemeinsame Leidenschaft für Kreativität, die durch das Hyundai Top-Managements gefördert wird", sagte SangYup Lee. "Es ist der unermüdliche Fleiß der vielen talentierten Menschen, die dazu beitragen, das Hyundai Design zu dem zu machen, was es heute ist."



Lee fügte hinzu: "Das Hyundai Management stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen, und jedes Mitglied des Designteams leistet seinerseits unschätzbare Arbeit, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Hyundai hat bereits viele Herausforderungen angenommen und gemeistert, aber das ist erst der Anfang. Wir glauben, dass unsere größten Erfolge noch vor uns liegen."



Mit SangYup Lee wird zum zweiten Mal in Folge ein Design-Verantwortlicher der Hyundai Motor Group mit dem Titel ausgezeichnet. Luc Donckerwolke, Executive Vice President Design und Chief Creative Officer (CCO) der Hyundai Motor Group, war bereits zur World Car Person of the Year 2022 ernannt worden.



Laut WCA ist die Voraussetzung für die Verleihung des Preises an die Person des Jahres, dass die Kandidaten im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 einen bedeutenden Beitrag für die globale Automobilindustrie mit globalen Auswirkungen geleistet haben.

