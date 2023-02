Jeep Avenger bestes Familien-SUV beim WWCOTY Award 2023

Die Jury des Women's World Car of the Year (WWCOTY) Awards 2023 hat den Jeep Avenger zum besten Familien-SUV des Jahres 2023 gewählt. Der 4,08 Meter lange B-SUV kam bei der 13. Ausgabe des Awards zusammen mit zwölf anderen Familien-SUVs in die engere Wahl.



Die 63 Motorjournalistinnen aus 45 Ländern - darunter zwei Journalistinnen aus Deutschland - werden unter den Gewinnern der sechs Kategorien das WWCOTY 2023 wählen. Der Gesamtsieger wird am 8.März bekannt gegeben.



Bei der Bekanntgabe des Awards sagte Marta García, Executive President von WWCOTY: "Der Jeep Avenger ist ein würdiger Gewinner in seiner Kategorie. Einerseits erbt er die ganze Legende der Marke Jeep, andererseits ist er mit seinem 100 Prozent elektrischen Antrieb völlig neu. Das ist ein Bekenntnis zur Zukunft, das die Kunden zu schätzen wissen werden."



Women's World Car of the Year ist die einzige Automobil-Jury der Welt, die ausschließlich aus weiblichen Automobiljournalisten besteht. Die Fahrzeuge, die einen WWCOTY-Award gewinnen, werden nach herausragenden Leistungen in ihrem Segment beurteilt.



Die Jurorinnen berücksichtigen Aspekte wie Sicherheit, Qualität, Preis, Design, Fahrkomfort, Nutzen und Nachhaltigkeit. In diesem Jahr war die Arbeit der Jury geprägt von der Entwicklung der Branche hin zu effizienteren und nachhaltigeren Modellen. Der Jeep Avenger beeindruckte mit seinem "gelungenen Design, seiner hervorragenden Geländegängigkeit" und seinem ökologischen Fußabdruck.



"Wir sind hocherfreut und fühlen uns geehrt, dass diese internationale Jury von Motorjournalistinnen das erste rein elektrische Jeep-SUV zum Gewinner dieser wichtigen Auszeichnung gekürt hat", sagte Christian Meunier, CEO der Marke Jeep. Er bedanke sich bei den Jurorinnen für ihre Anerkennung. Der Jeep Avenger spiele eine Schlüsselrolle in der globalen Elektrifizierungsstrategie von Jeep, mit der sich die Marke zum Weltmarktführer bei emissionsfreien SUVs entwickele.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1