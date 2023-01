Reifenwechsel-Saison vor dem Start

Der Winter hat Deutschland derzeit fest im Griff. Schnee und Eis, Glätte, das volle Programm. Doch schon in wenigen Wochen startet die Reifenwechsel-Saison.



Michelin präsentiert ein breites Portfolio an Pkw-Sommerreifen für unterschiedliche Fahrzeugtypen. Sie unterstreichen den Premium-Anspruch des Mobilitätsdienstleisters und überzeugen darüber hinaus mit einer entscheidenden Verbesserung der Ökobilanz, so der Hersteller. Denn Reifen von Michelin lassen sich ohne Einbußen bis zur gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern fahren, müssen also nicht so häufig gewechselt werden.



"Auch gegen Ende ihrer Laufzeit haben Langzeitperformance-Reifen große Leistungsreserven und machen so den Straßenverkehr sicherer", sagt Agostino Mazzocchi, Vice President B2C Sales der Michelin Region Europa Nord.



Für Elektrofahrzeuge hat Michelin spezielle Reifen im Programm - der Trend zur E-Mobilität ist ungebrochen. Allein im Dezember 2022 wurden mehr als 100.000 E-Autos zugelassen. Reifen wie der Michelin e.Primacy steigern aufgrund ihres niedrigen Rollwiderstands die Reichweite von E-Fahrzeugen, sind besonders geräuscharm und zudem auf das höhere Gewicht von Elektrofahrzeugen ausgelegt.



Für Fans von Sportwagen und Hochleistungslimousinen hat Michelin den Sommerreifen Michelin Pilot Sport 5 im Programm. Er bietet die optimale Kombination aus sportlicher Performance und Laufleistung: Nach dem vielfach ausgezeichneten Pilot Sport 4 ist die fünfte Generation in fünf Größen von 17 bis 21 Zoll auf dem deutschsprachigen Markt.



Der Sommerreifen Michelin Primacy 4+ ist auf Limousinen und SUVs ausgelegt - für den normalen Alltag und lange Familienausflüge. Er überzeugt mit einer starken Bremsleistung bei nassen Straßenverhältnissen im gefahrenen Zustand und bietet so vom ersten bis zum letzten Kilometer ein hohes Maß an Sicherheit, so der Hersteller.

