Kia macht bei Elektrifizierung Tempo

Der südkoreanische Autohersteller Kia plant bereits für 2030 einen Jahresabsatz von 1,6 Millionen Elektrofahrzeugen. Dabei strebt Kia für 2030 einen Jahresabsatz von 4,3 Millionen Einheiten an, darunter 2,38 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge. Kia plant damit, eine führende Elektrofahrzeugmarke zu werden und den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Gesamtabsatz bis 2030 auf 55 Prozent zu erhöhen. Gegenüber dem 2022 angekündigten Ziel für 2030 bedeutet dies eine Steigerung um 7,5 Prozent.



Mit der Aktualisierung der Strategie hat Kia seine Jahresabsatzziele bei Elektrofahrzeugen (EV) für das Jahr 2026 auf 1 Million Einheiten und für 2030 auf 1,6 Millionen Einheiten erhöht. Das entspricht einer Steigerung von 25 bzw. 33 Prozent gegenüber den vor einem Jahr angekündigten Zielen.



Das Unternehmen will weiterhin neue Technologien in seine Produkte einbauen und alle ab 2025 eingeführten neuen Modelle mit Konnektivitätsfunktionen ausstatten, die es den Kunden ermöglichen, die Fahrzeugleistung durch Over-the-Air-Updates (OTA) zu aktualisieren und zu optimieren.



Was die Technologie für autonomes Fahren betrifft, so soll der EV9 mit dem Autobahn-Staupiloten HDP (Highway Drive Pilot) ausgestattet werden, einer Technologie für das Fahren auf Autonomie-Level 3, die es dem Fahrer ermöglicht, unter bestimmten Bedingungen "freihändig" zu fahren.

