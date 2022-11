Porsche Taycan in Feierstimmung

Am 7. November hat der 100.000ste Taycan die Fertigungslinien verlassen. Das Jubiläumsmodell, ein Taycan Turbo S in Neptunblau, lief rund drei Jahre nach dem Produktionsstart des batterieelektrischen Sportwagens von Porsche vom Montageband am Stammsitz in Zuffenhausen.



"Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein in der Produktionsgeschichte so schnell erreicht zu haben - trotz der Herausforderungen in jüngster Zeit wie zum Beispiel die Halbleiter-Knappheit und die wechselhafte Corona-Situation", so Kevin Giek, Leiter Baureihe Taycan. "Mit dem Taycan sind wir ausgesprochen erfolgreich ins Elektro-Zeitalter gestartet."



Die Top-3-Einzelmärkte für den Taycan sind aktuell die USA, China und Großbritannien inklusive Irlands. Erhältlich ist das Modell inzwischen in drei Karosserievarianten - als Taycan Sport Limousine, Taycan Cross Turismo und Taycan Sport Turismo.



Jeweils bis zu fünf Motorisierungen sind verfügbar, es gibt Varianten mit Heck- oder Allradantrieb. Mit 513 Kilometern Reichweite nach WLTP ist der Taycan 4S die reichweitenstärkste Version der Reihe. Außerdem ist der Taycan Turbo S mit einer Zeit von 7:33 Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife Rekordhalter als aktuell schnellstes Serien-Elektroauto.



Nicht nur bei der Produktion hat der Taycan schnell die 100.000er-Marke erreicht. Die Magie der großen Zahl gilt auch für die Laufleistung: Viele Kunden haben schon weit mehr als 100.000 Kilometer mit ihrem Elektro-Sportler zurückgelegt. Bereits über 188.000 Kilometer ist Jean-Hubert Revolon mit seinem Taycan 4S seit Mitte August 2020 gefahren. Der Transport-Unternehmer lebt in der Umgebung von Lyon. Mit seinem Porsche hat er schon nahezu alle Nachbarländer Frankreichs bereist und dabei Tagesetappen von bis zu 1.200 Kilometern absolviert.



Kaufgründe waren für den Unternehmer das Design sowie "die technischen Innovationen, die die Umwelt ebenso wie das eigene Budget wegen der geringen Betriebskosten entlasten", so Revelon. Weitere Stärken sind seiner Ansicht nach die Leistung und das Fahrwerk mit "teuflisch gutem Grip und höchster Agilität, was so nur die Zauberer von Porsche hinbekommen". So zuverlässig wie sein Taycan 4S sei zudem bisher noch keines seiner vielen Autos gewesen, ergänzt der 43-Jährige. Einzig ein Fahrwerkssensor musste bislang getauscht werden.



Zu den Kilometer-Königen gehört auch Guillaume Takvorian. Als die Kilometerzahl auf dem Tacho seines Taycan 4S Mitte Juni sechsstellig wurde, hat er das per Handy-Foto dokumentiert. Zum Zeitpunkt des Foto-Shootings hatte sein Porsche bereits 113.977 Kilometer gelaufen. Tendenz steigend. Der Apotheker aus Marseille hat die vulkangraue Sport Limousine im Juni 2020 spontan erworben.



Geschäftlich ist er mit dem Taycan 4S vorwiegend in Südfrankreich unterwegs. "Die längste Fahrt führte von Marseille nach Megève in den Savoyer Alpen. Auf den 440 Kilometern ging es immer bergauf, was natürlich den Stromverbrauch erhöht. Bei Porsche Grenoble habe ich daher einen Zwischenstopp eingelegt und meinen Taycan kostenfrei geladen", erinnert sich der 41-Jährige. Bis auf ein lautes Lüfterrad, das auf Garantie getauscht wurde, gab es über die Langstrecken-Distanz keinerlei Probleme.



"Es macht einfach Spaß, den Taycan zu fahren", betont Takvorian. Neben der unmittelbaren Leistungsentfaltung gehört für ihn die Optik zu den Stärken: "Der Taycan ist in puncto Design ein typischer Porsche und hat viele Details, die charakteristisch für die Marke sind. Hinzu kommen Modernität und die solide Machart. Als Vielfahrer schätzt der Franzose zudem den Geräuschkomfort des Elektroantriebs.

Geladen wird sein Porsche stets über Nacht an der heimischen Wallbox und nur, wenn es nötig ist, unterwegs an Schnellladestationen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1