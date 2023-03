Porsche CarPolicy Flex: Der gefahrene Kilometer zählt

Ab sofort bietet Porsche mit der Car Policy Flex eine Kfz-Versicherung an, die flexibel die individuelle Fahrleistung berücksichtigt. Die Versicherungsnehmer zahlen eine monatliche Grundgebühr und eine zusätzliche Prämie für jeden gefahrenen Kilometer. Es ist keine Vorauszahlung erforderlich, die Abrechnung erfolgt nach Monatsende.



Das neue Versicherungsprodukt ist ab sofort für alle aktuellen 911, Taycan, Panamera und Cayenne mit Porsche Connect verfügbar. Mithilfe von Porsche Connect Partner Services kann die Kilometerleistung direkt aus dem Fahrzeug übertragen werden. Der Kunde benötigt keine zusätzliche Hardware.



Michael Löffler, Chief Marketing Officer der Porsche Financial Services GmbH: "Die zunehmende Vernetzung von Fahrzeugen eröffnet Chancen bei der Gestaltung von Kfz-Versicherungen, die so individuell sind wie die Porsche Sportwagen und ihre Fahrer. Diese Möglichkeiten wollen wir nutzen. Darum erweitern wir unser bisheriges Versicherungsportfolio um einen datenbasierten Tarif." Ein weiteres Plus: Die Porsche CarPolicy Flex kann monatlich gekündigt werden.



"Mit der Porsche CarPolicy Flex bieten wir unseren Kunden ein maßgeschneidertes Produkt an", ergänzt Arthur Willmann, Leiter Digital Commerce bei der Porsche AG. Datenschutz stehe dabei an oberster Stelle. Basierend auf der expliziten Zustimmung des Kunden werde lediglich die Anzahl der gefahrenen Kilometer übertragen. Es würden keinerlei Informationen zum Fahrverhalten oder sonstige Daten ermittelt. Ein weiterer Vorteil für den Kunden bestünde darin, dass die jährliche Laufleistung nicht mehr geschätzt werden müss. Damit entfiele auch die Meldung an die Versicherung bei einer sich verändernden Laufleistung.

