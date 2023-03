Hyundai Nexo: Familien-Auto für Technik-Freunde

Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb gehören zum Modernsten, was die Automobilwelt heutzutage zu bieten hat. Konnte sich die batterieelektrische Mobilität bereits nahezu etablieren, so hat die Brennstoffzellen-Technologie ihren Siegeszug in der Breite noch vor sich. Die Nase vorn bei der Brennstoffzelle haben zwei asiatische Hersteller: der japanische Toyota- und der südkoreanische Hyundai-Konzern.



Der Toyota Mirai ist eine elegante Limousine. Rund 90 Prozent der gefertigten Exemplare seien als Dienst- bzw. Firmenfahrzeuge unterwegs, teilt der Hersteller auf Anfrage des Motor-Informations-Dienstes (mid) mit. Der Stamm dieser Business-Kunden reiche vom klassischen mittelständischen Unternehmen bis zum großen Industriekonzern. Die Privatkunden seien am besten als technikaffine Enthusiasten beziehungsweise "Early Adapter" zu beschreiben, die großes Interesse am Wasserstoffantrieb haben. Der mid hat sich nun bei einem Händler umgehört, was sich aktuell beim Vertrieb und Service der Wasserstoff-Autos tut.



"Der typische Nexo-Kunde ist von der Technik überzeugt", sagt Sebastian Päsler, Gewerbekundenverkäufer mit dem Schwerpunkt auf Zero Emission bei Nord- Ostsee Automobile. Der sei häufig auch ein Familienmensch, da sich die geräumige SUV-Form des Nexo auch sehr gut für Familien mit Kindern eigne. Diese Kunden legten zwar keinen großen Wert auf klassische Statussymbole, würden und dürften auch einen erstklassigen Service erwarten. "Wer mehr als 60.000 Euro für ein Auto ausgibt, möchte damit auch eine überdurchschnittlich gute Betreuung erhalten", sagt der Experte für den Verkauf von Fahrzeugen mit Brennstoffzelle.



Unterdessen sei die Wartung des Hightech-Modells recht unkompliziert. "Der Service nach 10.000 Kilometern dauert gerade einmal 20 Minuten", sagt Päsler. Nach 20.000 Kilometern müssten lediglich die Filter gewechselt werden. Nach drei Jahren oder 60.000 Kilometern sei zwar ein Kühlmittelwechsel fällig, doch länger als drei Stunden würde auch dies nicht dauern.



Auch das Tanken sei heute nicht mehr so heikel wie noch im Jahr 2016: "Damals gab es in Deutschland nur zwölf Wasserstofftankstellen, jetzt sind es schon fast 100 Stück - Tendenz steigend." Ein Thema beim Verkauf der Wasserstoff-Autos sei noch immer die Förderung. "Die Fördermittel können 300 Euro pro Monat ausmachen", sagt Päsler. Das sei allerdings neuerdings nur noch auf dem Leasing-Weg möglich. Die Rate monatliche betrage momentan rund 800 Euro ohne Anzahlung.



Der Nexo leistet 120 kW/163 PS bei einem maximales Drehmoment von 395 Newtonmeter. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gibt der Hersteller mit 9,2 Sekunden an. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 179 km/h erreicht Noch wichtiger dürfte für die meisten Kunden ganz sicher die Reichweite sein. Im WLTP-Prüfzyklus liegt sie bei 666 Kilometern pro Tankfüllung. Und das Nachtanken dauert nicht länger als bei konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor. Sobald "grüner" Wasserstoff, also Wasserstoff, der mit Hilfe von Solar- oder Windenergie hergestellt wird, in ausreichender Menge und zu wirtschaftlich vernünftigen Preisen erhältlich ist, dürfte der Siegeszug solcher Fahrzeuge nicht mehr aufzuhalten sein.



Lars Wallerang / mid

