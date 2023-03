Pirelli holt Anna Pasternak an Bord

Pirelli besetzt die Leitung Kommunikation ab 1. April 2023 neu. Anna Pasternak ist seit über 10 Jahren in verschiedenen Kommunikationspositionen im Automotive-Bereich, darunter in der Reifenindustrie, tätig.



Anna Pasternak berichtet direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung Wolfgang Meier. Weitreichende Erfahrungen konnte sie unter anderem bei Hankook und Michelin sammeln.



"Mit Anna Pasternak als Teil unserer Organisation werden wir die ganzheitliche Kommunikation auf allen Ebenen in unseren lokalen Märkten fokussieren und ausbauen, dies vollständig integriert mit unseren Marketing-Aktivitäten", sagt Wolfgang Meier.



Die 37-jährige besitzt einen MBA in Marketing-Management der Hochschule Kaiserslautern wie auch einen Master of Arts in European Studies der University of Amsterdam. Nebst ihrer Rolle als Pressesprecherin verantwortet Anna Pasternak bei Pirelli künftig alle Bereiche der Kommunikation wie auch die strategische Mediaplanung. Neben Deutschland ist sie ebenso für die Märkte Österreich, Schweiz und Dänemark zuständig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1