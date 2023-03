Bridgestone: Drei Sterne für die Nachhaltigkeit

Bridgestone wurde mit dem "Three Star of Environmental Accreditation" der FIA, dem internationalen gemeinnützigen Motorsportverband, für seine nachhaltigen Lösungen im Bereich Motorsport ausgezeichnet.



Die Environmental Accreditation der FIA unterstützt Akteure im Motorsport sowie im Bereich der Mobilität weltweit, ihre nachhaltigen Bemühungen zu bewerten und zu verstärken. Für Unternehmen, die ein einheitliches Umweltmanagementsystem nachweisen, bietet das Programm einen dreistufigen Bewertungsmaßstab, mit dem die entsprechenden Maßnahmen eingestuft werden.



Durch den "Nachweis bewährter Verfahren und Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung durch die Einführung eines Umweltmanagementsystems" wurde Bridgestone mit der "Best Practice" Drei-Sterne-Bewertung ausgezeichnet.



"Über die Auszeichnung mit drei Sternen bei der Environmental Accreditation der FIA freuen wir uns sehr. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bridgestone E8 Commitment, mit dem wir unseren Wandel zu einem Unternehmen für nachhaltige Lösungen kontinuierlich vorantreiben", sagt Tomoyuki Takagi, Vice President und Officer Global Marketing Strategy Bridgestone. Man verfolge das Ziel, Begeisterung in die Welt der Mobilität zu tragen und mit seinen Technologien sowie Initiativen die Realisierung einer klimaneutralen Mobilitätsgesellschaft zu fördern.



"Ich möchte Bridgestone an dieser Stelle zur Vergabe der Drei-Sterne-Bewertung durch die FIA gratulieren. Das Unternehmen hat ein starkes Engagement gezeigt, um hohe Standards in seinen Nachhaltigkeitsprogrammen umzusetzen", betont Felipe Calderon, Environmental & Sustainability Commission President bei der FIA. Darüber hinaus stelle Bridgestone mit seinen zukunftsweisenden Prozessen sicher, dass dies auch in Zukunft so bleibe.

