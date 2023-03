Neue Pkw-Reifen von Continental für E-Autos geeignet

Alle neu auf den Markt kommenden Pkw-Reifenlinien der Marke Continental in Europa tragen ab sofort eine neue Markierung auf der Seitenwand: das Logo "EV Compatible". Hiermit unterstreicht der Premiumreifenhersteller seine Produktstrategie für Elektrofahrzeuge. Denn alle aktuellen Reifen im Portfolio von Continental erfüllen bereits heute die Anforderungen von E-Fahrzeugen. Genauso senken sie den Verbrauch von Fahrzeugen herkömmlicher Antriebsarten.



"Wir sind davon überzeugt, dass es nicht den einen Reifen für E-Autos gibt. Daher haben wir unser gesamtes Reifenportfolio auch für diese Antriebsart optimiert. Mit unserem neuen EV-Compatible-Logo machen wir das sichtbar", sagt Enno Straten, Head of Strategy, Analytics & Marketing des Reifenbereichs von Continental im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Asien (EMEA).



Bereits lange vor dem Ankommen von Elektrofahrzeugen in der Breite der Gesellschaft hat Continental damit begonnen, gezielt an der Optimierung ihrer Reifen hin zu mehr Effizienz und weniger Verbrauch zu arbeiten. Dabei im Fokus stehen geringer Rollwiderstand, niedrige Abrollgeräusche und hohe Laufleistungen - ohne Kompromisse oder Einschränkungen beim Thema Sicherheit.



Von diesen technologischen Fortschritten profitieren grundsätzlich alle Fahrzeuge unabhängig ihrer Antriebsart. Für Fahrer von Elektrofahrzeugen ist dies jedoch besonders spürbar. Denn verbessert man einen Reifen um nur eine Rollwiderstandsklasse des EU Reifenlabels, erhöht sich die Reichweite des Elektrofahrzeugs schon um etwa drei bis vier Prozent.



Die aktuelle Reifenstrategie für Elektrofahrzeuge bietet auch den Reifenhändlern Vorteile, da Continental mit ihr die Komplexität des Produktportfolios nicht zusätzlich vergrößert. Dies vereinfacht Lagerhaltung, Auswahl-, Bestell-, Bevorratungs- und auch Logistikprozesse. So können wertvolle Ressourcen von der Produktion bis zur Montage eines Reifens eingespart werden.

