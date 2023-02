Partnerschaft mit Luminar schon bereit für den Polestar 5

Die Partnerschaft zwischen der schwedischen Elektroautomarke Polestar und Luminar Technologies wirft ihre Schatten weit voraus und berührt bereits Konzepte zum Polestar 5. Die erweiterte Partnerschaft bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit beim Industriedesign und der Integration der 3D-Laserscanning-Technologie von Luminar, die in den künftigen Fahrzeugen von Polestar zum Einsatz kommt. Dazu gehört auch der Polestar 5 - der viertürige Elektro-GT, der voraussichtlich 2024 auf der Basis des Konzeptfahrzeugs Polestar Precept lanciert wird.



Die beiden Unternehmen haben über Volvo Cars eine bestehende Partnerschaft, in deren Rahmen Luminar die LiDAR-Technologie (Light Detection and Ranging) für den Polestar 3 liefert. Dieses erste SUV von Polestar, das im Oktober 2022 gelauncht wurde, geht nun mit der LiDAR-Technologie von Luminar in den ersten Märkten in den Verkauf. Zeitgleich mit der Ankündigung wurde der Verkauf des Polestar 3 mit LiDAR-Technologie von Luminar vorgezogen, sodass Kundinnen und Kunden bereits jetzt Bestellungen aufgeben können. Die Auslieferungen werden für 2024 erwartet.



LiDAR-Technologie befindet sich beispielsweise auch im neuen Volvo EX90: Der in die Dachlinie integrierte LiDAR-Sensor beobachtet die vorausliegende Straße - und das unabhängig vom Lichteinfall zuverlässig bei Tag und Nacht, auch bei höheren Autobahngeschwindigkeiten. Objekte werden Hunderte Meter im Voraus erkannt, wodurch mehr Zeit zum Informieren, Handeln und Ausweichen bleibt. Die Sensoren tragen auch dazu bei, die Zuverlässigkeit und die Gesamtleistung des Pilot Assist zu verbessern, der mit einer neuen Lenkunterstützung nun auch beim Spurwechsel hilft.

