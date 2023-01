Opel: Wintergrillen zum Jahresauftakt

"So schmeckt die Zukunft!" Unter diesem Motto laden Opel und die Handelspartner alle Kunden und Freunde der Marke am 28. Januar 2023 zum großen Angrillen bei Opel ein. Die Marke mit dem Blitz führt ihre Elektrooffensive auch in diesem Jahr fort, allen voran die elektrifizierten Modelle des Opel Astra.



Am 28. Januar haben die Gäste die Gelegenheit, den Astra live vor Ort als lokal emissionsfreien Plug-in-Hybrid genauestens unter die Lupe zu nehmen und Probe zu fahren. Darüber hinaus können sie weitere lokal emissionsfreie Modelle wie die batterieelektrischen Varianten von Opel Mokka und Opel Corsa erleben.



"Das Motto unseres diesjährigen Angrillens passt perfekt. 'So schmeckt die Zukunft' weckt die Lust auf unsere neuen elektrifizierten Modelle. Fahrzeuge wie der Astra Plug-in-Hybrid wecken Emotionen und garantieren viel Fahrspaß - mit Verantwortung", lädt Stefan Moldaner, Vertriebsdirektor Opel Deutschland ein. Opel mache die

automobile Zukunft für alle schmackhaft und erschwinglich.



Mit dem Astra Plug-in-Hybrid wollen die Rüsselsheimer zeigen, wohin die Reise gehen soll. Er wartet mit 133 kW/180 PS Systemleistung und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmetern auf, was eine Beschleunigung von Null auf Tempo 100 in 7,6 Sekunden garantieren soll. Bis zu 67 Kilometer soll man beim Pendeln in der Stadt im Elektromodus lokal emissionsfrei zurücklegen können (WLTP).



Für Kurzentschlossene, die sich rund um das große Angrillen zum Kauf oder Leasing ihres Lieblingsmodells entschließen, macht Opel den Vertragsabschluss noch schmackhafter. Denn sie erhalten als kostenfreies Extra zu ihrem neuen Fahrzeug die "Opel Flat for free"2 hinzu, das beliebte Rundum-Sorglos-Paket bietet

Garantieverlängerung, europaweiten Mobilitätsservice und Wartungen.

